Una boda, una amenaza y un secreto que lo cambia todo: todo lo que pasará en 'Valle salvaje' del 11 al 14 de agosto

En los próximos capítulos de 'Valle salvaje', la celebración de una boda dará paso a momentos de alta tensión. Secretos largamente guardados saldrán a la luz, provocando enfrentamientos, amenazas y decisiones que marcarán el destino de los protagonistas.

El lunes, 11 de agosto, Matilde deja claro a Atanasio que no debe revelar la verdad sobre el valle, aunque su encuentro cara a cara con Adriana podría cambiarlo todo. Mientras tanto, José Luis y Victoria se dan el “sí quiero”, un momento que marcará un antes y un después en sus vidas.

El martes, 12 de agosto, José Luis reacciona con furia tras la revelación de Victoria, pero no será el duque quien sufra las peores consecuencias cuando el secreto salga a la luz. Por su parte, Bárbara confiesa a Leonardo e Irene que conoce la verdad sobre su romance, mientras Adriana pide un importante favor a Atanasio.

El miércoles, 13 de agosto, José Luis amenaza directamente a Rafael, advirtiéndole de que se prepare para las consecuencias por lo que ha hecho a su familia. Al mismo tiempo, Atanasio arriesga todo en busca de pruebas sobre quién es el verdadero dueño de Valle Salvaje. Entre tanto drama, Alejo prepara una sorpresa muy especial para Luisa.

El jueves, 14 de agosto, Úrsula queda impactada al descubrir que Victoria y el duque conocen la relación entre Adriana y Rafael, sin que éste sepa que su padre ya ha decidido un duro castigo para él. Sin embargo, Adriana logra por fin hacerse con la clave que podría salvar al amor de su vida.