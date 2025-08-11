Begoña pasa la noche con Gabriel y Gaspar toma una decisión sobre Manuela: todo lo que pasará en 'Sueños de libertad' del 11 al 14 de agosto

Durante los próximos capítulos de 'Sueños de libertad', los vínculos entre varios personajes se verán puestos a prueba. Begoña y Gabriel darán un paso importante en su relación, aunque persisten las dudas, mientras Gaspar tomará una determinación sobre su futuro con Manuela. Además, los conflictos, las sospechas y las revelaciones seguirán generando tensión en la trama.

El lunes, 11 de agosto, Gabriel percibe que Begoña aún tiene dudas sobre quién cometió realmente el robo, mientras José, tras hablar con Damián, se replantea si contarle la verdad a Cristina. Joaquín y Gema deciden intervenir en el acoso a Teo, y Digna y Fina recuerdan a Isidro viendo fotos tomadas por Fina. Luis no podrá asistir al simposio de Luz y don Pedro exige a Pelayo que le devuelva un favor. María ve que Manuela sufre por su ruptura con Gaspar e Irene quiere despejar sus dudas sobre los sentimientos de Damián hacia Digna. Damián da una noticia importante sobre la culpabilidad de Remedios.

El martes, 12 de agosto, Andrés quiere visitar a Remedios en prisión convencido de su inocencia, mientras Gema y Joaquín deciden hablar con los padres del abusón. Cristina se cruza con José, que no se atreve a decirle la verdad. Manuela espera con nervios la respuesta de Gaspar a su carta y Gabriel busca disipar cualquier sospecha contra él proponiendo denunciar a Brossard. Don Pedro se entera de que José está en Toledo y Gabriel intenta poner a Tasio en contra de Andrés. Pelayo encarga a Fina un reportaje fotográfico y Damián aconseja a Irene que le cuente a Cristina la verdad sobre José.

El miércoles, 13 de agosto, Gabriel explica a María sus motivos para denunciar a Brossard y Pedro culpa a Damián por el regreso de José. Gema y Joaquín no logran llegar a un acuerdo con los padres del abusón, mientras Begoña intenta que Gabriel entienda los miedos que frenan su relación. Andrés reafirma su disculpa a Gabriel y Gaspar, tras leer la carta de Manuela, toma una decisión sobre su relación. María delega en Gabriel la gestión del patrimonio de Julia y Luz nota la conexión entre Luis y Cristina. Begoña da un gran paso en su relación con Gabriel.

El jueves, 14 de agosto, tras su primera noche juntos, Begoña sigue teniendo dudas sobre su relación con Gabriel. Luz quiere asegurarse de que no hay nada entre Luis y Cristina, que visita a José con Irene. Marta anima a Fina a aceptar el trabajo de Pelayo y Teo oculta a Gema y Joaquín que Raúl le enseñará a defenderse. Tasio, manipulado por Gabriel, se enfrenta a Andrés y Begoña confiesa a Luz que ha pasado la noche con Gabriel. Luz sigue detectando problemas respiratorios entre los trabajadores y Andrés descubre información relevante sobre la relación de Gabriel y Begoña.