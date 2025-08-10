Emotivo momento

Terelu rompió a llorar en 'Fiesta' recordando a su madre: "Esta canción la pusimos en su funeral"

La presentadora se ha emocionado con una de las canciones que ha repasado el programa

Iker Casillas interrumpe 'Fiesta' con un mensaje en directo que desmiente el testimonio de Sandra Mandoc

Terelu Campos en 'Fiesta'

Terelu Campos en 'Fiesta' / TELECINCO

Kevin Rodríguez

Kevin Rodríguez

Madrid
Terelu Campos es la encargada de presentar 'Aires de fiesta' este verano, una sección al más puro estilo '¡Qué tiempo tan feliz!' que se emite dentro del programa 'Fiesta' y donde se homenajea a grandes artistas de la canción de nuestro país.

Ayer sábado le tocó el turno a Rocío Dúrcal y la presentadora ya avisaba al inicio de la sección de que podía llegar a emocionarse si sonaba una canción muy especial.

Y así acabó sucediendo cuando Mercedes Durán interpretaba 'Amor eterno'. En los primeros compases de la canción ya podíamos ver a Terelu llorando y poco después a Mercedes tratando de calmarla mientras seguía cantando el tema.

"Esta canción era muy importante para mi madre, tanto que hasta fue la que elegimos para su funeral, es muy emocionante y muy duro para mí escuchar esta canción", explicaba la presentadora.

