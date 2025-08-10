Pensiones
Una jubilada, aplaudida en el plató de 'laSexta Xplica' por su reflexión sobre las pensiones
Maribel Mesón ha arrancado el aplauso de los asistentes al programa por su acertada reflexión.
Kevin RodríguezKevin Rodríguez
El futuro y la sostenibilidad de las pensiones fueron uno de los temas a tratar anoche por 'laSexta Xplica' y Maribel Mesón jubilada, arrancó el aplauso con su intervención en el debate.
La pensionista recuerda que cuando ella tenía 20 años ya le decían que no iba a tener una prestación, algo que finalmente no ocurrió: "La difamación y la calumnia están a la orden del día. No se puede ser tan ambiguo y a la vez tan falso para decir que no vamos a tener pensiones".
Para ello, hace hincapié en la Constitución y recuerda: "Dice que los poderes públicos van a garantizar pensiones actualizadas para la economía de los ciudadanos de la tercera edad. Queremos que se blinden en el artículo 1 y 2 para que sea real".
"Lo necesitamos, no solo los mayores sino también la gente joven", prosigue antes de cargar contra Rajoy porque con su gobierno se fueron "25.000 millones de la caja de las pensiones".
Por último, la jubilada ha hecho una reflexión que ha sido aplaudida por los presentas en el plató del programa de laSexta: "Un país que no defiende a sus niños y a sus pensionistas es un país antidemocrático y sin futuro".
