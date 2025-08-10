Canal Sur se defiende de las críticas por su cobertura del incendio de La Mezquita de Córdoba: "Es fácil hablar"

Canal Sur recibió muchas cítricas el pasado viernes por la noche por su tardía cobertura sobre el incendio de La Mezquita de Córdoba. No fue hasta una hora y media después del inicio del fuego cuando la cadena publicó hizo alusión al mismo.

"Un incendio ha sido declarado en el interior de la Mezquita-Catedral de Córdoba. Ha habido un incendio que ha alarmado, lógicamente, porque era en la Mezquita-Catedral de Córdoba, patrimonio de la Humanidad. Se ha originado en una de las capillas y se ha extendido hasta las cubiertas. Ya está acotado y en proceso de extinción, es la última hora que llegaba desde EFE", contaba Enrique Romero en directo desde el programa 'Toros para todos'.

A esta mención se sumó en torno a las 23:40 horas un avance informativo que duró tan solo un minuto, lo que desató las críticas de diferentes usuarios en redes y el director territorial de Canal Sur Córdoba, Pedro García Vázquez, se ha defendido de las críticas en una entrevista exclusiva en El Confi TV.

En la conversación, Vázquez cuenta que tienen conocimiento del incendio a las 21:30 horas y 20 minutos después estaban en la zona con "medios de radio y televisión". Además, saca pecho de que Canal Sur fuera "la única cámara de un canal de televisión que había en ese momento".

A las 21:54 horas, según explica el director territorial se valora hacer un especial informativo que queda descartado porque a esa misma hora el Cabildo Catedral informaba de que el incendio estaba controlado.

A estas declaraciones se suman las de la directora adjunta del canal público, Isabel Cabrera, que respondía a un usuario en redes: "Hay que llegar a Córdoba, preparar y levantar un directo. En cuanto se llegó, se hizo. Es fácil hablar sin tener en cuenta que un directo de televisión no es uno de radio, donde también informamos. Más las redes y un crol en antena".

Además, Canal Sur también ofreció un especial informativo a la mañana siguiente, en torno a las 10:45 horas con Fernando García al frente.