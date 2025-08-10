Audiencias 09/08/2025
La 1 lidera con 'El aparcacoches' frente a 'Atrapa un millón' y el cine de Cuatro supera al de Telecinco
Por su parte, 'laSexta Xplica' vuelve a bajar hasta el 5,7%
La 1 se lleva la medalla de oro de las audiencias en la noche de ayer. Con la película 'El aparcacoches' la cadena lidera su franja al reunir al 10,9% 760.000 espectadores.
Muy cerca se queda 'Atrapa un millón', que pierde cerca de 1 punto en una semana. Aún así, al tratarse de reposiciones se puede considerar que el concurso de Manel Fuentes cumple con un 10,8% y 747.000 seguidores.
La sorpresa viene con la tercera plaza, ya que Cuatro con la cinta 'Ajuste de cuentas' (6,5%) supera al film de Telecinco, 'El cuarto pasajero' (5,9%). Por su parte, 'laSexta Xplica' vuelve a bajar hasta marcar un 5,7% y 327.000 televidentes. Pero suerte corre 'Pasa sin llamar' que solo logra convencer al 1,8% y 125.000 personas.
Por la tarde, 'Fiesta' se alza como lo más visto de Telecinco con un 8,1% y 568.000 apoyos. En la sobremesa, la lucha la vuelve a ganar la reposición de 'La ruleta de la suerte', que arrasa con un espectacular 21,1% y 1.324.000 espectadores frente al 8,3% que registra 'D Corazón'.
