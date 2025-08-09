TVE, a la desesperada: retira 'La pirámide' para emitir un amistoso del Real Madrid

TVE va a la desesperada con 'La pirámide'. El concurso de Itziar Miranda no logra pasar del 5% y está mermando toda la tarde de la pública, afectando también al rendimiento de 'Aquí la tierra'. Por eso, la cadena ha decido tirar la toalla y eliminar el concurso de la parrilla el próximo martes.

Lo hará además, con un movimiento que no es para nada habitual. Prescindirá de 'La pirámide' y 'Aquí la tierra' para emitir un amistoso del Real Madrid, que dará comienzo a las 19:00 horas y enfrentará al conjunto de Xabi Alonso con el WSG-Tirol.

De esta manera, el martes La 1 seguirá la actualidad con 'Malas Lenguas' y dará paso a sus series diarias con un capítulo de 'Valle Salvaje' y otro de 'La promesa' para dar paso después al amistoso de pretemporada, unos partidos que no suele emitir la cadena, pero que seguramente se hayan cerrado para mejorar las audiencias que está obteniendo este verano en esa franja.