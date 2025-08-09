La próxima semana

TVE, a la desesperada: retira 'La pirámide' para emitir un amistoso del Real Madrid

La cadena pierde la paciencia con el concurso de Itziar Miranda, que no consigue pasar del 5%.

'La pirámide' / Imagen de Mbappé y Beligham en una celebración con el Real Madrid

'La pirámide' / Imagen de Mbappé y Beligham en una celebración con el Real Madrid

Redacción Yotele

Redacción Yotele

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

TVE va a la desesperada con 'La pirámide'. El concurso de Itziar Miranda no logra pasar del 5% y está mermando toda la tarde de la pública, afectando también al rendimiento de 'Aquí la tierra'. Por eso, la cadena ha decido tirar la toalla y eliminar el concurso de la parrilla el próximo martes.

Lo hará además, con un movimiento que no es para nada habitual. Prescindirá de 'La pirámide' y 'Aquí la tierra' para emitir un amistoso del Real Madrid, que dará comienzo a las 19:00 horas y enfrentará al conjunto de Xabi Alonso con el WSG-Tirol.

De esta manera, el martes La 1 seguirá la actualidad con 'Malas Lenguas' y dará paso a sus series diarias con un capítulo de 'Valle Salvaje' y otro de 'La promesa' para dar paso después al amistoso de pretemporada, unos partidos que no suele emitir la cadena, pero que seguramente se hayan cerrado para mejorar las audiencias que está obteniendo este verano en esa franja.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Alberto y Laura Caballero, creadores de 'La que se avecina', cambian de plataforma: HBO Max estrenará 'Por el amor de Dios
  2. Vecinos de un bloque de Girona dejan el piso porque denuncian que los ocupas no les dejan dormir y los amenazan
  3. La inmobiliaria Engel & Völkers deberá pagar 6,4 millones de euros por emplear como falsos autónomos a sus comerciales
  4. Una doctora explica qué le ha pasado a la nariz operada de Lucas, de Andy y Lucas: 'Ha mutado nivel máximo
  5. ¿Qué es el 'pub crawling', la actividad que ha prohibido el Ayuntamiento de Barcelona?
  6. Operación triunfo' llega a los teatros con un musical basado en el programa: uno de sus exconcursantes será el protagonista
  7. Hacienda empieza a devolver el dinero a los pensionistas mutualistas: unos cuantos se quedarán sin cobrar
  8. Turistas achicharrados en Barcelona: 'Estamos aquí solo cuatro días, no queda más remedio que sudar

TVE, a la desesperada: retira 'La pirámide' para emitir un amistoso del Real Madrid

TVE, a la desesperada: retira 'La pirámide' para emitir un amistoso del Real Madrid

Primer balance oficial del incendio en la Mezquita-Catedral de Córdoba: colapsa la capilla de la Anunciación

Primer balance oficial del incendio en la Mezquita-Catedral de Córdoba: colapsa la capilla de la Anunciación

Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Directo | Protecció Civil activa la alerta en Catalunya por calor intenso este sábado

Directo | Protecció Civil activa la alerta en Catalunya por calor intenso este sábado

Sirera denuncia el robo de objetos en la guantera de su moto en el barrio de Sant Antoni

Sirera denuncia el robo de objetos en la guantera de su moto en el barrio de Sant Antoni

Un estudio concluye que el 25% de las respuestas a mensajes de Pedro Sánchez en X son agresivas

Un estudio concluye que el 25% de las respuestas a mensajes de Pedro Sánchez en X son agresivas

Los socios del Barça se alejan del Gamper: "Tienen que sacar dinero de debajo de las piedras"

Los socios del Barça se alejan del Gamper: "Tienen que sacar dinero de debajo de las piedras"

Olvídate de las manchas del sudor: estos productos te harán decir adiós a las camisetas empapadas

Olvídate de las manchas del sudor: estos productos te harán decir adiós a las camisetas empapadas