Audiencias 08/08/2025
'El Peliculón' lidera la noche y 'La que se avecina Portugal' se estrena con fuerza
La comedia llega siendo líder de la TDT en su franja
Redacción YoteleRedacción Yotele
El portal de tele de El Periódico. Todas las exclusivas televisivas. Solo información verificada por nuestro equipo de periodistas. Actualidad, entrevistas, audiencias, reportajes y análisis.
'El Peliculón' vuelve a liderar la noche del viernes. La cinta 'En guerra con mi abuelo' logra un 11,7% y 877.000 espectadores y es la única oferta nocturna que supera el doble dígito, regalándole otra cómoda victoria a Antena 3.
En los canales temáticos, destaca el buen estreno de 'La que se avecina Portugal', que se estrena con fuerza en FDF al congregar al 4,3% y 330.000 seguidores.
Por su parte, el refrito de 'De viernes' conserva la segunda plaza a pesar del bajón respecto a la semana pasada. Los mejores momentos del programa de Bea Archidona y Santi Acosta sólo seducen al 8,6% de la audiencia, unos 507.000 televidentes.
PRIME TIME
Antena 3
El Peliculón: En guerra con mi abuelo: 11,7% y 877.000
Telecinco
De viernes (r): 8,6% y 507.000
La 1
Viaje al centro de la tele: 8% y 624.000
Cine: Día de patriotas: 6,7% y 462.000
Cuatro
Viajeros Cuatro: 3,1% y 229.000
El Blockbuster: Oso vicioso: 5,3% y 404.000
laSexta
laSexta Noticias: Especial: 4,3% y 301.000
laSexta Columna: 4,8% y 365.000
Equipo de Investigación: 4,3% y 333.000 / 3,7% y 226.000
La 2
Cifras y letras: 4,1% y 291.000 / 6,5% y 492.000
Plano general: 3,6% y 283.000
Historia de nuestro cine: 4,5% y 329.000
LATE NIGHT
laSexta
Equipo de Investigación: 5,4% y 205.000 / 7,9% y 190.000
Antena 3
Cine: Dreamland: 5,9% y 237.000
La 1
Cine 2: Richard Jewell: 5,4% y 165.000
TARDE
Antena 3
Sueños de libertad: 13,7% y 1.089.000
Yas verano: 10,4% y 726.000
Pasapalabra: 20,9% y 1.362.000
La 1
Malas lenguas: 8,8% y 690.000
Valle salvaje: 10,3% y 763.000
La promesa: 11,2% y 775.000
La pirámide: 5% y 319.000
Aquí la tierra: 7% y 452.000
Telecinco
Tardear: 8,6% y 660.000
El diario de verano: 8,4% y 552.000
Agárrate al sillón: 7,7% y 507.000
laSexta
Zapeando: 4,8% y 382.000
Más Vale Tarde: 5,3% y 367.000
Cuatro
Todo es mentira: 5,5% y 422.000
Lo sabe, no lo sabe: 4,3% y 288.000
La 2
Saber y ganar: 2% y 161.000 / 4,1% y 337.000
Grandes Documentales: 3,1% y 233.000
Malas lenguas: 4,8% y 314.000
MAÑANA
Antena 3
Espejo Público: 12% y 281.000
Cocina Abierta de Karlos Arguiñano: 17,2% y 799.000
La ruleta de la suerte: 22,9% y 1.547.000
La 1
La Hora de La 1: 16% y 279.000
Mañaneros 360: 12,9% y 366.000 / 10% y 722.000
Telecinco
La mirada crítica: 10,5% y 196.000
Vamos a ver: 10,9% y 282.000 / 10% y 606.000
laSexta
Aruser@s Fresh: 8,6% y 169.000
Al Rojo Vivo: 7,8% y 252.000
Cuatro
Alerta Cobra: 0,9% y 10.000 / 2,6% y 41.000 / 3,3% y 66.000
En boca de todos: 6,1% y 176.000
La 2
El cazador: 1,6% y 41.000 / 1,9% y 73.000
La pirámide: 1,8% y 118.000
INFORMATIVOS
Tarde
Antena 3 Noticias 1: 21,8% y 1.797.000
Telediario 1: 12,7% y 1.046.000
Informativos Telecinco 15H: 9,8% y 810.000
Noticias Cuatro 1: 7,4% y 496.000
laSexta Noticias 14H: 6,4% y 461.000
Noche
Antena 3 Noticias 2: 19,1% y 1.366.000
Informativos Telecinco 21H: 8,5% y 611.000
Telediario 2: 8,1% y 582.000
laSexta Noticias 20H: 4,7% y 306.000
Noticias Cuatro 2: 4,3% y 279.000
RÁNKING
Diario: Antena 3 (13,2%), La 1 (9,3%), Telecinco (8,5%), laSexta (5,2%), Cuatro (4,8%), La 2 (3,4%)
Mes: Antena 3 (12,7%), La 1 (9,7%), Telecinco (8,6%), laSexta (5,6%), Cuatro (5,5%), La 2 (3,3%).
- Alberto y Laura Caballero, creadores de 'La que se avecina', cambian de plataforma: HBO Max estrenará 'Por el amor de Dios
- La inmobiliaria Engel & Völkers deberá pagar 6,4 millones de euros por emplear como falsos autónomos a sus comerciales
- Vecinos de un bloque de Girona dejan el piso porque denuncian que los ocupas no les dejan dormir y los amenazan
- Una doctora explica qué le ha pasado a la nariz operada de Lucas, de Andy y Lucas: 'Ha mutado nivel máximo
- ¿Qué es el 'pub crawling', la actividad que ha prohibido el Ayuntamiento de Barcelona?
- Operación triunfo' llega a los teatros con un musical basado en el programa: uno de sus exconcursantes será el protagonista
- Hacienda empieza a devolver el dinero a los pensionistas mutualistas: unos cuantos se quedarán sin cobrar
- Turistas achicharrados en Barcelona: 'Estamos aquí solo cuatro días, no queda más remedio que sudar