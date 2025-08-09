De Montepinar a Terrazas del glamour: los personajes españoles que aparecen en 'La que se avecina Portugal'

'La que se avecina' es una de las series más exitosas y longevas de la televisión. Ese éxito le ha servido a la comedia de los hermanos Caballero para ser adaptada en distintos países como Italia, Grecia o Portugal. El país vecino ha sido el último en sumarse a la locura vecinal de Montepinar con su propia adaptación que se estrenó ayer en FDF.

Se trata de una adaptación bastante fiel, donde podemos identificar a los personajes españoles aunque con algunas diferencias, como la fusión que propone la ficción lusa de dos vecinos de Montepinar. A continuación, desglosamos quién es quién en la serie del país vecino.

Jorge y Gisela son Antonio y Berta

Pareja conflictiva que discute frecuentemente con sus vecinos: Jorge (Tiago Teotónio) es un hombre amargado y sarcástico y su esposa Gisela (Patricia Tavares), una mujer paranoica y ansiosa. En su matrimonio, ambos compiten constantemente por acaparar el control y la atención. Pese a sus diferencias, ambos esposos tienen un vínculo fuerte y son leales, especialmente en los momentos difíciles. Despiertan escasa simpatía entre los vecinos, pero son una pareja indispensable en todas las decisiones de la comunidad.

Pedro y Sofía son Javi y Lola

Recién casados, Pedro (Pedro Lacerda) y Sofía (Margarida Bakker) llegan a la urbanización ilusionados por comenzar su vida juntos. Él trabaja como consultor informático y ella es una fotógrafa freelance. Tras ser elegido presidente de la comunidad por sorteo, Pedro se ve obligado a mediar en todas las disputas vecinales. Ambos jóvenes tendrán que aprender a vivir con las singularidades de sus vecinos.

Raquel y Tozé son Raquel, Coque y Maxi

Hermosa, segura de sí misma y muy competente: así es Raquel (Barbara França), la directora comercial, responsable de la venta de los apartamentos y de la segunda fase del desarrollo. Es la voz de la razón en el condominio y también la viva imagen del empoderamiento femenino. Por su parte, Tozé (Miguel Guilherme), el portero del inmueble, con un pasado turbulento e intrigante, siempre hace gala de su filosofía de la “escuela de la vida” para aconsejar a los residentes, una fusión entre los roles que Coque y Maxi tienen en la versión española.

João y Sílvia son Amador y Maite

Tras su llegada a la urbanización, João (Diogo Valsassina) y Sílvia (Diana Nicolau) intenta proyectar una imagen de clase alta. Este joven matrimonio son padres de tres niños pequeños y, aunque intentan parecer sofisticados, no siempre lo consiguen. Él trabaja como contable pero se considera un “asesor fiscal” y ella es un ama de casa que se autodefine como una “especialista en estilo de vida”.

Diana y Luís son Araceli y Enrique

Mujer extrovertida y amable, Diana (Paula Neves) lleva la peluquería del edificio. A pesar de los desafíos a los que se enfrenta, siempre mantiene una actitud positiva y es una fuente de apoyo y consuelo para sus amigos y entorno. Es también la mujer de Luís (Samuel Alves), el concejal de Juventud y Ocio del Ayuntamiento, un hombre serio e íntegro que siempre busca la manera de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

Doña Delfina y Alda son Charo y Maritere

Doña Delfina (Márcia Breia), la madre de Diana, es una mujer de carácter fuerte y decidido. Sin miedo a decir lo que piensa, suele ser la voz de la razón en la familia, y también una figura temida por los residentes del condominio, debido a su férreo sentido de la justicia. Alda (Cucha Carvalheiro), en cambio, es una viuda ingenua, dulce, amable y siempre dispuesta a apoyarla en todo.

Edgar y Sergio son Leo y Sergio

Vicepresidente voluntario de la comunidad, Edgar (Miguel Flor de Lima) es el encargado de mantenimiento del edificio. Es un hombre apacible que siempre está dispuesto a ayudar a sus vecinos. Por su parte, Sérgio (Diogo Morgado), inmaduro y egocéntrico, es el protagonista de la telenovela ‘Os ricos também choram’ y el hermano de Joaquim. Inmerso en una burbuja de inmadurez que le impide ver más allá de sus propios intereses.

Cristina y Fernando son Cristina y Silvio

Cristina (Mafalda Marafusta) es una mujer que se subestima, mientras afronta complejas situaciones en el amor, la vida social o el trabajo.Tras su reciente ruptura sentimental, está decidida a encontrar la felicidad. Su compañero de piso, Fernando (Fernando Pires) es muy distinto a ella. Optimista por natulareza, el brasileño es un apoyo y un estímulo constante para Cristina, a quien siempre anima cuando se siente mal.

Julio y Rosa son Vicente y Goya

Júlio (Dinarte Blanco) y Rosa (Alexandra Lencastre) son una pareja de prejubilados que viven en la misma urbanización en la que reside su hijo Pedro. Él es un hombre indolente que adora ver la televisión, especialmente las competiciones futbolisticas, mientras su mujer vuelca su energía en estar cerca de su adorado hijo Pedro y complicar la vida a su nuera Sofía.