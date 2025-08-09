Iker Casillas interrumpe 'Fiesta' con un mensaje en directo que desmiente el testimonio de Sandra Mandoc

Iker Casillas y sus polémicas amantes vuelven a acaparar la atención de los programas del corazón. El portero ha tenido que intervenir en 'Fiesta' con un mensaje en directo para interrumpir el testimonio de Sandra Mandoc, una de las mujeres que habría mantenido relaciones con el exjugador del Real Madrid.

La invitada estaba siendo entrevistada y contaba que conoció a Casillas en un local y poco después el portero comenzó a darle likes en Instagram. "A medida que va avanzando la cosa, a lo mejor se va volviendo, pues un poco más picante, que yo hasta cierto punto lo lo normalizo", añade a la historia, que comenzó a subir de temperatura con el paso de los días.

Amor Romeira quiso interrumpir el mensaje que estaba dando Sandra en plató para advertir: "Yo tengo contacto con Iker Casillas y entonces le he preguntado por Sandra y me acaba de decir que la historia no es tal como la cuenta Sandra, voy a leer textual".

"Sandra me escribió, me buscó ella. Coincidió conmigo en un sitio de Chueca que yo voy de vez en cuando con mis amiguetes. Pero vamos, que no la he visto en mi vida. Pero que te manda recuerdos y que si estás ahí para contar lo que habéis hablado, lo que fuera, que te manda un beso, pero que es muy triste que estés haciendo esto cuando él es soltero, no tiene nada con nadie", lee la colaboradora del espacio.

Una versión, que aunque Sandra reconoce en parte, no supone para ella un desmentido a lo que estaba contando: "Yo no estoy diciendo que él me escribiera a mí, yo te digo que los primeros likes sí que me los dio él a mí (...) No tengo ningún problema en admitirlo, le escribí, pero inicialmente fue él que me empezó a dar likes en diferentes días y a mí eso me llamó la atención, porque a mí es un chico que yo tengo que admitir, que me parece súper atractivo y es un chico por el que yo tengo admiración y eso no te lo voy a negar".

Por último, Sandra se ha mostrado dolida con una pregunta que le hizo el deportista y acaba entre lágrimas en el plató: "Yo nunca reniego de la identidad de género que tengo, vale, es algo muy importante. A mi hay algo que ya me ha pasado con anterioridad, que es la pregunta de ¿pero tú eres mujer? yo creo que es más que evidente que soy una mujer".

"La pregunta no me sentó bien. Le dije que sí, que evidentemente. No hay más que verme. No era la primera vez que me lo preguntaba (...) Y yo a partir de ahí dejé de hablar, porque a mí, la intención es que a mí me hubiese gustado conocerle en su momento(...) Sí que es verdad que me ha dolido", concluyó.