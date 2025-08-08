Inesperada llegada
TVE anuncia el estreno de 'ENA' tras casi dos años de espera y las críticas constantes de su polémico creador
La serie sobre la reina Victoria Eugenia llegará por fin a la cadena pública después de haberse emitido en Portugal y Finlandia.
Carlos MerencianoCarlos Merenciano
Comunicador audiovisual especializado en prensa televisiva
Casi dos años después de anunciarse el inicio de su rodaje, RTVE ha confirmado en el ‘Telediario’ que estrenará ‘ENA’, la serie creada por Javier Olivares y basada en la vida de la reina Victoria Eugenia de Battenberg. La ficción, inspirada en la novela de Pilar Eyre, narra la historia de la esposa de Alfonso XIII y ya se había visto en países como Portugal y Finlandia tras su presentación en el MIPCOM de Cannes en 2024.
El retraso en su llegada a España ha generado continuas críticas de Olivares hacia la cadena pública, a la que ha reprochado priorizar formatos como ‘La familia de la tele’ o realitys como ‘DecoMasters’ y ‘Hasta el fin del mundo’. El guionista ironizó en redes sobre la tardanza asegurando que “se va a estrenar en Ganímedes antes que en España” y lamentó que su serie sobre Felipe II lleve dos años sin respuesta pese a la proximidad del quinto centenario del monarca.
Protagonizada por Kimberly Tell como Victoria Eugenia y Joan Amargós como Alfonso XIII, ‘ENA’ cuenta también con Elvira Mínguez, Lucía Guerrero, Raúl Mérida, Juan Gea, María Morales, Pedro Mari Sánchez, Luisa Gavasa y Joaquín Notario, entre otros. Mariano Peña interpreta a Miguel Primo de Rivera, Jaume Madaula a Mateo Morral y Ángel Ruiz vuelve a encarnar a García Lorca, como ya hiciera en ‘El Ministerio del Tiempo’.
La serie relata la vida de Ena, una joven inglesa que nunca imaginó ser reina de España y que, tras casarse con Alfonso XIII, afrontó el rechazo, un atentado el día de su boda y el desafío de adaptarse a un país y una cultura distintos. Moderna en un entorno conservador, se convirtió en icono de la moda y defensora de la libertad femenina, aunque nunca logró sentirse plenamente aceptada.
La confirmación del estreno no ha frenado las críticas de Olivares. Un día antes del anuncio, respondió a un usuario que le preguntaba por la emisión asegurando que “uno sabe cuándo (o nunca) y cómo se va a estrenar ‘Ena’, el otro (yo) no tiene ni idea”. Tras la promoción en el telediario, volvió a X para advertir que “en verano, ¿qué mejor fecha? Luego, cuando tenga una audiencia veraniega, juntarán los capítulos en la medianoche... y dirán que estos productos no interesan al público de TVE”.
