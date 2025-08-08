Telecinco pone fecha al regreso de Luján Argüelles con nuevos programas de 'El rival más débil'

Telecinco ha decidido recuperar 'El rival más débil' para este mes de agosto. El programa, conducido por Luján Argüelles, regresará a la parrilla el jueves 14 a las 23:00 horas con las tres entregas que quedaron pendientes tras su estreno el pasado septiembre.

La cadena lo ha anunciado con un nuevo vídeo promocional, confirmando que el concurso ocupará el hueco que deja libre el final de temporada de 'Volando voy, volando vengo'. Durante este mes, Telecinco apostará por una programación estival en la que 'First Dates' servirá de antesala al regreso del formato de famosos.

Los episodios que se emitirán este verano contarán con caras conocidas del deporte, el periodismo y la interpretación. Entre los participantes figuran Lydia Valentín, Fonsi Nieto, María Adánez, Elena Furiase, Jesús Álvarez, Samantha Villar y César Muñoz. Los programas emitidos el pasado otoño coronaron como ganadores a Rafa Sánchez, Susana Díaz y Goyo Jiménez.

El concurso, que Telecinco lanzó en septiembre de 2024, no tuvo entonces el recibimiento esperado. Su media de audiencia rondó el 7% de cuota con poco más de 600.000 espectadores, por lo que fue retirado tras solo tres emisiones.

Con la vuelta del formato, la cadena reordena su franja de prime time para cubrir el mes de agosto, dejando el hueco del jueves cubierto hasta el 28 de dicho mes con estas tres entregas, y dejando libre este día de la semana para los realities a partir de septiembre, como es habitual.