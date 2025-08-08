De la tele al escenario

'Operación triunfo' llega a los teatros con un musical basado en el programa: uno de sus exconcursantes será el protagonista

Mireia Montávez interpretará a la directora de la Academia en ‘Triunfo: El musical de tu vida’, que se estrenará en octubre de 2025.

Concursantes de 'OT 2001'

Concursantes de 'OT 2001' / RTVE

Carlos Merenciano

Carlos Merenciano

Madrid
‘Operación Triunfo’ dará el salto a los escenarios con ‘Triunfo: El musical de tu vida’, un espectáculo que se estrenará en octubre de 2025 y que rendirá homenaje al popular talent show de Gestmusic. La propuesta, que mezcla emoción, humor y música, incluirá temas originales y versiones de canciones icónicas, recreando sobre las tablas el espíritu del programa que marcó a toda una generación.

La obra, ideada y dirigida musicalmente por Luis Montiel, quien formó parte del equipo artístico de ‘El Rey León’ en España y ha trabajado como coach vocal en ‘La Voz Kids’ e ‘Idol Kids’, buscará capturar la esencia del concurso a través de un montaje con coreografías, proyecciones y referencias que reconocerán los seguidores más fieles.

El proceso de selección del elenco ya está en marcha y permanecerá abierto hasta el 15 de agosto. La convocatoria está dirigida a intérpretes de entre 18 y 50 años con talento para el canto y pasión por el teatro musical. Los aspirantes que superen la primera fase se darán cita en Madrid para las pruebas presenciales, donde se elegirá a quienes darán vida a los nuevos “alumnos” de esta academia ficticia.

Entre los nombres confirmados destaca Mireia Montávez, concursante de la primera edición de ‘OT’ y miembro del grupo Fórmula Abierta, que asumirá el rol de directora de la Academia. Su personaje estará inspirado en la figura de Noemí Galera y aportará una visión muy personal, basada en su experiencia dentro del fenómeno.

‘Triunfo: El musical de tu vida’ es una producción de Luis Montiel y cuenta con la distribución de Diverfest Eventos. No forma parte de la marca oficial ‘OT’ ni de sus productoras, y prevé una gira por diversas ciudades españolas antes de su desembarco en Madrid con una versión ampliada.

