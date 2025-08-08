Solo iba a salir en un capítulo y acabó protagonizando tres series: Carlos Areces relata cómo fue su fichaje por 'La que se avecina'

Carlos Areces no tenía pensado quedarse, pero acabó convirtiéndose en uno de los rostros habituales del universo Caballero. El actor ha contado en el pódcast 'Mister Chaise Longue', que conduce Nacho Guerreros, cómo fue su sorprendente fichaje por 'La que se avecina' y cómo esa oportunidad se tradujo, con el tiempo, en tres papeles distintos en tres series de la misma productora.

Todo comenzó cuando su representante, que también trabajaba con Víctor Palmero, habló con Alberto Caballero sobre un personaje que, según él, encajaba perfectamente con el perfil de Areces. Aunque la idea era que participara en la décima temporada, el rodaje ya estaba muy avanzado y el tiempo jugaba en su contra.

"Me llamaron para hacer un papel que solo salía en un capítulo", explicó Areces. En ese episodio interpretó a Patricio, un portero que participaba únicamente en un episodio, que después terminó extendiéndose a dos episodios. En el siguiente, su personaje desaparecía. "No sé si me mataban o me moría, pero desde luego no seguía", bromeó el actor.

Agradecido por la oportunidad, decidió contactar de nuevo con Alberto Caballero para saber si existía la posibilidad de hacer algo más estable. El creador de la serie le ofreció entonces un puesto fijo en la siguiente temporada de 'La que se avecina' o sumarse al reparto de 'El pueblo'. Finalmente, terminó aceptando ambas ofertas.

Carlos Areces se convirtió así en uno de los pocos actores que han participado simultáneamente en las tres series de los hermanos Caballero: 'La que se avecina', 'El pueblo' y 'Muertos SL', cuya tercera temporada llegará a Netflix el próximo 21 de agosto. “Estoy muy agradecido y orgulloso de haber formado parte de todas ellas”, afirma.