¡Casi deja tuerto a Carlos Sobera!: El accidentado inicio de cita de Abril en 'First Dates'

La nueva etapa de 'First Dates' en Telecinco ha comenzado con un momento tan insólito como cómico. Abril, una maquilladora malagueña de 23 años, se presentó al restaurante con una imagen muy marcada: camiseta negra, pantalón naranja y unas llamativas gafas con pinchos. Lo que no imaginaba es que, nada más entrar, casi provocaría un accidente con Carlos Sobera.

Al ir a saludarle con dos besos, uno de los pinchos de sus gafas rozó peligrosamente el ojo del presentador. “Por favor, casi pierdo un ojo”, exclamó Sobera, visiblemente sorprendido. Ella, entre risas y disculpas, soltó: “¡Qué te agredo! ¡Perdón! Casi me cargo a Carlos Sobera”. El susto quedó en anécdota, y el presentador bromeó sobre ello: “Vengo herido, que lo sepáis”.

A pesar del inicio accidentado, la cita con Yukado, una profesora de inglés india de 28 años, fluyó con conexión y simpatía. Yukado, que regaló una rosa a su cita nada más conocerla, confesó que buscaba una compañera con la que vivir aventuras y recorrer el mundo. Ambas compartieron su carácter romántico y hablaron incluso de Bollywood, algo que Abril llevaba días viendo por casualidad.

La cita se cerró en el reservado, donde cantaron juntas temas de Amy Winehouse. “Cantas increíble”, elogió Yukado. Finalmente, ambas coincidieron en que querían seguir conociéndose y aceptaron tener una segunda cita tras un encuentro de lo más romántico, aunque con un inicio accidentado.