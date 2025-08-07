Telecinco cambia al sustituto de 'Socialité': elimina a Calleja tras no funcionar en audiencias y lo sustituye por este programa

Telecinco ha decidido cortar por lo sano con las reposiciones de 'Universo Calleja' tan solo una semana después de su estreno como recambio de 'Socialité'. El programa de aventuras, que llegó a las mañanas del fin de semana con la intención de reflotar la franja, no ha cumplido las expectativas. En sus dos primeras emisiones registró un 6,6% y un 5,5% de cuota, muy por debajo incluso de los últimos datos del espacio que presentaba María Verdoy, que se despidió con un 7,6% y un 6,9%.

La cadena no ha querido esperar más y ya ha actualizado su parrilla: este sábado 9 de agosto estrenará en la franja de mediodía 'La noche del gran show', en redifusión. El programa presentado por Dani Martínez cerró su temporada en prime time el pasado 29 de julio, pero apenas 11 días después volverá a emitirse, ahora como telonero del informativo de sobremesa.

El movimiento refleja la dificultad de Mediaset para encontrar un relevo sólido tras la cancelación de 'Socialité'. Aunque 'Universo Calleja' funcionó con datos aceptables en su estreno original en Telecinco, sus reposiciones no han encontrado al público en esta nueva ubicación. De hecho, los formatos de Jesús Calleja tienen un mejor rendimiento habitual en Cuatro, donde suelen liderar en su franja.

Ahora será Dani Martínez quien se enfrente a 'La ruleta de la suerte' en Antena 3, el líder indiscutible del mediodía, así como a 'DCorazón' en La 1, 'Equipo de investigación' en laSexta y 'Viajeros Cuatro' en su canal hermano. Telecinco espera que el humor y el ritmo de 'La noche del gran show' conecten mejor con los espectadores que las entregas repetidas de Calleja.