Audiencias 06/08/2025
'Sueños de libertad' arrasa en las tardes, mientras la mañana de La 1 funciona a todo gas con Silvia Intxaurrondo y Javier Ruiz
Antena 3 lidera el prime time con la segunda entrega de 'A todo tren', mientras el resto de ofertas ceden terreno.
Redacción YoteleRedacción Yotele
El portal de tele de El Periódico. Todas las exclusivas televisivas. Solo información verificada por nuestro equipo de periodistas. Actualidad, entrevistas, audiencias, reportajes y análisis.
Las franjas de mañana y tarde fueron territorio dominado por Antena 3 y La 1. En la franja vespertina, 'Sueños de libertad' volvió a brillar con fuerza al firmar un excelente 15,7% de cuota, mientras que 'Malas lenguas' mejoró al alcanzar un notable 9,3% en La 1. En el otro extremo, 'La pirámide' mantuvo sus datos bajos con un 5%.
Por la mañana, La 1 también vivió una jornada positiva. 'La hora de La 1', con Silvia Intxaurrondo al frente, marcó un destacado 18,9%, mientras que 'Mañaneros 360' de Javier Ruiz y Adela González se quedó en un buen 13,8%. En comparación, 'Espejo público de verano' subió levemente hasta un 12,2% y 'Vamos a ver verano' bajó hasta un 10,2%.
Ya por la noche, 'El peliculón' de Antena 3 volvió a ganar con holgura. La comedia familiar 'A todo tren 2' lideró el prime time con un 12,3%. Telecinco apostó por 'El marido de mi hermana', que se quedó en un 7,3%. En Cuatro, 'Viajeros Cuatro' se desplomó hasta un 4,7%.
La 1, por su parte, no logró despegar en el horario estelar. '¿Algo que declarar?' se conformó con un 8,3% pese a comenzar a las 23:22h. Mejor resultado obtuvo el access prime time con 'Viaje al centro de la tele' (9,7%). En laSexta, el estreno de 'Imperio' obtuvo un discreto 4,3% y La 2 mantuvo su línea con 'Cifras y letras', que repitió un 6,6%.
PRIME TIME
La 1
Viaje al centro de la tele: 853.000 (9,8%)
Viaje al centro de la tele: 787.000 (9,5%)
¿Algo que declarar?: 445.000 (8,3%)
Antena 3
El hormiguero 19 años juntos: 886.000 (10,2%)
El peliculón “A todo tren 2”: 769.000 (12,3%)
Telecinco
First Dates: 892.000 (10,4%)
Cine 5 estrellas “El marido de mi hermana”: 406.000 (7,3%)
laSexta
El intermedio: The very best: 390.000 (4,5%)
Imperio: 235.000 (4,3%)
Cuatro
Viajeros Cuatro: 285.000 (3,6%)
Viajeros Cuatro: 514.000 (5,9%)
Viajeros Cuatro: 314.000 (4,7%)
La 2
Cifras y letras: 313.000 (4,1%)
Cifras y letras: 549.000 (6,6%)
Documaster: 205.000 (2,7%)
LATE NIGHT
La 1
¿Algo que declarar?: 170.000 (7,7%)
Antena 3
Cine “Tengo ganas de ti”: 235.000 (8,7%)
Telecinco
El rey del mando: 154.000 (5,6%)
laSexta
Cine “Los cruzados del dragón”: 65.000 (3,2%)
Cuatro
Viajeros Cuatro: 161.000 (4,4%)
La 2
Ciencia forense: 84.000 (1,9%)
Ciencia forense: 83.000 (3,2%)
Festivales de verano: 17.000 (1%)
TARDE
La 1
Malas lenguas: 717.000 (9,3%)
Valle Salvaje: 723.000 (10,1%)
La promesa: 849.000 (12,9%)
La pirámide: 317.000 (5%)
Aquí la Tierra: 484.000 (7,2%)
Antena 3
Sueños de libertad: 1.238.000 (15,7%)
YAS verano: 764.000 (11,3%)
Pasapalabra: 1.464.000 (21,4%)
Telecinco
Tardear: 653.000 (8,8%)
El diario de verano: 600.000 (9,3%)
Agárrate al sillón: 624.000 (9%)
laSexta
Zapeando: 440.000 (5,6%)
Más vale tarde de verano: 424.000 (6,3%)
Cuatro
Todo es mentira: Summer TEM: 408.000 (5,4%)
Lo sabe, no lo sabe: 305.000 (4,7%)
La 2
Saber y ganar: 412.000 (5%)
Grandes documentales: 232.000 (3,2%)
Malas lenguas: 332.000 (5,1%)
MAÑANA
La 1
La hora de La 1: 322.000 (18,9%)
Mañaneros 360: 398.000 (13,8%)
Mañaneros 360: 709.000 (9,7%)
Antena 3
Espejo público verano: 285.000 (12,2%)
Cocina abierta con Karlos Arguiñano: 759.000 (15,9%)
La ruleta de la suerte: 1.467.000 (21,7%)
Telecinco
La mirada crítica: 198.000 (10,8%)
Vamos a ver verano: 264.000 (10,2%)
Vamos a ver más verano: 599.000 (9,7%)
laSexta
¿Quién vive ahí?: 6.000 (1%)
¿Quién vive ahí?: 24.000 (2,4%)
Aruser@s fresh: 161.000 (8,6%)
Al rojo vivo: 230.000 (6,9%)
Cuatro
¡Toma salami!: 28.000 (3,3%)
Alerta cobra: 16.000 (1,5%)
Alerta cobra: 30.000 (1,9%)
Alerta cobra: 43.000 (2,2%)
En boca de todos: 201.000 (6,9%)
La 2
That’s English: 3.000 (0,5%)
Inglés en TVE: 4.000 (0,6%)
Flash moda: 13.000 (1,6%)
Grandes especies de África: 10.000 (1%)
Naturaleza comestible: 18.000 (1,3%)
Un país para leerlo: 23.000 (1,3%)
Caminando sobre las olas: 27.000 (1,4%)
Caminando sobre las olas: 31.000 (1,6%)
El western de La 2 “Alambradas de violencia”: 51.000 (2,4%)
El cazador: 49.000 (1,8%)
El cazador: 121.000 (2,9%)
La pirámide: 111.000 (1,7%)
Saber y ganar: 175.000 (2,1%)
INFORMATIVOS
Sobremesa
Antena 3 Noticias 1: 1.894.000 (22,6%)
Telediario 1: 1.088.000 (12,9%)
Informativos Telecinco 15h: 866.000 (10,3%)
laSexta Noticias 14h: 570.000 (7,8%)
Noticias Cuatro 1: 445.000 (6,6%)
Prime Time
Antena 3 Noticias 2: 1.597.000 (20,6%)
Telediario 2: 740.000 (9,5%)
Informativos Telecinco 21h: 697.000 (8,8%)
laSexta Noticias 20h: 405.000 (6,1%)
Noticias Cuatro 2: 267.000 (4%)
Matinal
Telediario matinal: 143.000 (17,8%)
Antena 3 Noticias de la mañana: 137.000 (17,2%)
El Matinal (Telecinco): 103.000 (8,5%)
RANKING
Diario: Antena 3 (14,1%), La 1 (10,3%), Telecinco (8,7%), laSexta (5,4%), laSexta (4,9%), La 2 (3,3%).
Mensual: Antena 3 (12,5%), La 1 (9,7%), Telecinco (8,5%), laSexta (5,7%), Cuatro (5,7%), La 2 (3,3%).
- Los Mossos paran en la AP-7 a un camionero por hablar con el móvil y le encuentran 410 kilos de cocaína, hachís y marihuana
- El audio de un empresario: “Koldo, muchas gracias por lo del Puerto de Bilbao, es una donación de 5.000 euros, eres un crack”
- Los Mossos suspenden temporalmente el expediente disciplinario a los agentes que ayudaron a Puigdemont a escapar
- Documentos del MNAC muestran que pintura expuesta en el Prado salió de Sijena ilegalmente
- Una doctora explica qué le ha pasado a la nariz operada de Lucas, de Andy y Lucas: 'Ha mutado nivel máximo
- Un violento incendio en Occitania quema más de 4.000 hectáreas y obliga a evacuar decenas de viviendas
- Transportes supera el ecuador de las obras para conectar en Madrid el AVE de Cataluña con el del noroeste
- Una mujer llamó a Koldo para quitar los controles de un club nocturno en Algemesí: 'Soy importante en la vida de José Luis...quítame a la policía de El Ciervo