José Pablo López, presidente de RTVE, desmiente "el bulo de la semana" y aclara por qué 'Malas lenguas' y 'Mañaneros' cuentan con más dinero en el presupuesto anual

José Pablo López ha desmentido a través de un tuit uno de los rumores que más revuelo han generado en redes sociales esta semana. “El bulo de la semana. No, RTVE no ha multiplicado el presupuesto para ‘Mañaneros 360’ y ‘Malas lenguas’”, escribió el presidente de la corporación pública, en referencia a las cifras de producción que muchos habían interpretado erróneamente.

Desde principios de año, RTVE publica mensualmente el coste de todas sus contrataciones externas como parte de su nuevo compromiso de transparencia. En los últimos listados, el presupuesto total de ‘Mañaneros 360’ pasaba de 2,8 millones a más de 6 millones, y el de ‘Malas lenguas’ se disparaba de 2 a 6,3 millones. Las cifras causaron confusión, al no explicarse en ellos que se trata de datos acumulativos tras la renovación de ambas producciones, según revela Vertele.

En el caso de ‘Mañaneros 360’, el programa fue reformulado con Javier Ruiz el pasado 21 de abril. Desde entonces, ha ido renovando por trimestres y aumentando sus entregas, con un coste por programa muy estable en torno a los 46.000 euros. Además, RTVE ha asumido costes adicionales por coberturas especiales, como la realizada en Roma por el fallecimiento del papa Francisco, así como por modificaciones de decorado y emisiones especiales en prime time.

Por su parte, ‘Malas lenguas’, con Jesús Cintora al frente, duplicó su presencia diaria al pasar también a la parrilla de La 1 tras el final de ‘La familia de la tele’. Su primera temporada constaba de 63 capítulos y un coste de 32.370 euros por entrega. La segunda suma 134 capítulos y un coste ligeramente inferior por programa, lo que demuestra que, lejos de encarecerse, su presupuesto se ha optimizado.

Con esta estrategia, RTVE busca probar primero el rendimiento de sus formatos con encargos limitados y, en caso de funcionar, renovar con más entregas a un coste más eficiente. Una metodología habitual en la industria, pero que ha generado polémica por el desconocimiento de los criterios acumulativos que aplican a sus publicaciones.