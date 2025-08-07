Agustín Bravo carga contra 'Supervivientes' tras no ser llamado para 'All Stars': "No me dejaron hacer nada"

Con motivo del inminente estreno de ‘Supervivientes: All Stars’, algunos exconcursantes han aprovechado para pronunciarse sobre su posible regreso a Honduras. No es el caso de Agustín Bravo, que ha descartado por completo su participación en futuras ediciones, asegurando que la productora ni siquiera le ha contactado y que su paso por el formato fue una gran decepción.

“Fui en 2021 y me metieron en un barco, después me sacaron y me pusieron en un corralito. O sea, no me dejaron hacer nada”, ha declarado el presentador a la agencia GTRES. Según él, eso explica que Cuarzo ni se haya planteado su regreso: “Yo entiendo que la productora dirá: ‘Este tío, ¿qué juego va a dar?’. Porque claro, no me dejaron hacer nada”.

Bravo considera que lo que él podría aportar no encaja con los intereses del reality: “Ser divertido, aportar buen rollo, que haya un buen ambiente... Aunque parece que la televisión eso no lo valora”, lamenta. “Yo quería demostrar esa parte, pero no me dejaron”, afirma el comunicador, que acumula más de 40 años de experiencia.

Durante su intervención, también ha puesto en duda las dinámicas del concurso, haciendo referencia al sistema de votaciones del público: “Estuve en un puñetero barco, no llegué a pisar la isla aquella, no me tiré del helicóptero... después me tiré porque hubo una votación que se sacaron de... Qué te voy a contar”, añade. “Es una espinita clavada”, reconoce, por la ilusión que le hacía formar parte de ‘Supervivientes’.

Para finalizar, Bravo se muestra resignado: “Los directivos tú sabes cómo son... ¿Quién dio más juego?, ¿quién insultaba?, ¿quién subía?, ¿quién bajaba? No fue, para nada, la experiencia que esperaba...”, sentencia. El presentador fue el cuarto expulsado de su edición, tras algo más de un mes en el concurso.