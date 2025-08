Pepa Romero recibió a José Manuel Parada con una petición, aprovechando la ausencia de Sonsoles: "Nos va a despedir"

Aunque no ha pasado ni un mes desde que Sonsoles Ónega hiciera las maletas para disfrutar de las vaciones de verano, sigue estando muy presente en su programa. A la promo que ya ha lanzado Antena 3 en forma de musical se unen las menciones que se le hacen a la escritora desde el plató de San Sebastián de los Reyes. La última, ayer mismo cuando Pepa Romero dio la benvenida a José Manuel Parada, uno de los colaboradores habituales del magacín.

Parada entraba en el estudio con un look colorido y muy particular y Pepa Romero no tardó en preguntarle por él: "Yo hoy vengo de Agatho Ruiz de la Prada", bromeaba el colaborador, que lucía un traje amarillo con estrerllas naranjas, recordando mucho a los diseños de la Ágatha.

"Es que le pedí ayer a Parada si podía venir igual vestido que en la gala benéfica de Marbella", comentaba la presentadora. "Tú me pediste que aprovechara que no está Sonsoles porque nos ve de amarillo y no nos deja", reaccionaba él, haciendo que Romero tuviera que frenarle.

"Calla, que nos va a despedir", decía la presentadora, que trataba de quitarle hierro al asunto dejando entrever que a Sonsoles Ónega no le gusta mucho el amarillo: "No, porque Sonsoles... Esto no es amarillo, es naranja. Siéntate por aquí", concluía antes de seguir comentando las noticias del día.