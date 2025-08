'Futuro imperfecto' cierra temporada con máximo de audiencia para Buenafuente y mejor dato histórico para 'En boca de todos'

La noche del jueves estuvo marcada por el desenlace de 'Futuro imperfecto', que firmó su mejor resultado de la temporada con un destacado 10,6% de share en La 1. Tras varias semanas en datos más discretos, el programa de Andreu Buenafuente repuntó y consiguió imponerse en su franja, cerrando así su primera temporada por todo lo alto.

'La encrucijada' mantuvo su buen rendimiento en Antena 3, con una media del 10,8% entre sus dos entregas. El primer capítulo se quedó en un 9,9%, mientras que el segundo subió con fuerza hasta el 12,4%, lo que le permitió plantar cara al líder de la noche. Por el contrario, Telecinco volvió a flojear con 'Volando voy, volando vengo', que bajó a un 7,6%.

En los canales secundarios, 'Mis raíces' cayó con fuerza hasta un pobre 4,3%, firmando uno de sus peores datos con su entrega dedicada a Dulceida, viéndose superada por laSexta, cuyo contenedor de cine 'El taquillazo' mejoró ligeramente y alcanzó un 5% de cuota con la película 'Daño colateral'.

La tarde de Antena 3 destacó con el crecimiento de 'Sueños de libertad', que se disparó hasta un 13,8%, y el ascenso de 'Agárrate al sillón' en Telecinco, que subió al 9,3%. En cambio, 'La pirámide' perdió fuelle y bajó al 5,3%. Por la mañana, aunque 'La hora de La 1' retrocedió al 16,8%, siguió siendo la opción más fuerte, seguida del excelente rendimiento de 'La ruleta de la suerte', que brilló con un 22,8%.

PRIME TIME

La 1

Viaje al centro de la tele: 962.000 (10,8%)

Viaje al centro de la tele: 1.114.000 (12,2%)

Futuro imperfecto: 845.000 (10,6%)

Antena 3

El hormiguero 19 años juntos: 1.001.000 (11%)

La encrucijada: 790.000 (9,9%)

La encrucijada: 668.000 (12,4%)

Telecinco

First Dates: 920.000 (10,2%)

Volando voy, volando vengo: 458.000 (7,6%)

laSexta

El intermedio: The very best: 303.000 (3,4%)

El taquillazo “Daño colateral”: 328.000 (5%)

Cuatro

Viajeros Cuatro: 340.000 (4,2%)

Viajeros Cuatro: 568.000 (6,3%)

Mis raíces: 316.000 (4,3%)

La 2

Cifras y letras: 360.000 (4,5%)

Cifras y letras: 624.000 (7,3%)

El cine de La 2 “Nada que perder (2023)”: 256.000 (3%)

Documentos TV: 147.000 (2,5%)

LATE NIGHT

La 1

Futuro imperfecto: 351.000 (7,3%)

Repor: 139.000 (5,4%)

Diario América 24h: 87.000 (4,7%)

Antena 3

La encrucijada: 252.000 (8,2%)

La encrucijada: 152.000 (7,9%)

Telecinco

El rey del mando: 185.000 (6,6%)

laSexta

Cine “Herida abierta”: 156.000 (6%)

Cuatro

Te falta un viaje: 143.000 (3,5%)

La 2

El viaje. La medalla de la salud mental: 46.000 (1,3%)

Festivales de verano: 11.000 (0,5%)

TARDE

La 1

Malas lenguas: 642.000 (7,9%)

Valle Salvaje: 726.000 (9,9%)

La promesa: 822.000 (12%)

La pirámide: 352.000 (5,3%)

Aquí la Tierra: 585.000 (8,4%)

Antena 3

Sueños de libertad: 1.144.000 (13,8%)

YAS verano: 664.000 (9,4%)

Pasapalabra: 1.437.000 (20,4%)

Telecinco

Tardear: 704.000 (9,1%)

El diario de verano: 626.000 (9,3%)

Agárrate al sillón: 661.000 (9,3%)

laSexta

Zapeando: 466.000 (5,7%)

Más vale tarde de verano: 426.000 (6,1%)

Cuatro

Todo es mentira: Summer TEM: 474.000 (6%)

Lo sabe, no lo sabe: 405.000 (6%)

La 2

Saber y ganar: 564.000 (6,6%)

Grandes documentales: 395.000 (5,1%)

De tapas por España: 207.000 (3%)

Malas lenguas: 416.000 (6,1%)

MAÑANA

La 1

La hora de La 1: 290.000 (16,8%)

Mañaneros 360: 356.000 (12,3%)

Mañaneros 360: 597.000 (8,2%)

Antena 3

Espejo público verano: 288.000 (12,1%)

Cocina abierta con Karlos Arguiñano: 827.000 (17,5%)

La ruleta de la suerte: 1.560.000 (22,8%)

Telecinco

La mirada crítica: 216.000 (12%)

Vamos a ver verano: 343.000 (12,9%)

Vamos a ver más verano: 575.000 (9,4%)

laSexta

¿Quién vive ahí?: 16.000 (1,5%)

¿Quién vive ahí?: 52.000 (3,4%)

Aruser@s fresh: 154.000 (8,2%)

Al rojo vivo: 233.000 (7%)

Cuatro

¡Toma salami!: 10.000 (1,2%)

¡Toma salami!: 21.000 (2,1%)

Alerta cobra: 33.000 (2,5%)

Alerta cobra: 70.000 (4,2%)

Alerta cobra: 84.000 (4,4%)

En boca de todos: 261.000 (8,9%)

La 2

Inglés en TVE: 1.000 (0,1%)

Zoom tendencias: 17.000 (2%)

Las criaturas secretas de África: 39.000 (3,1%)

Pueblo de Dios: 30.000 (1,9%)

Lugares con encanto de Canarias: 43.000 (2,6%)

Caminando sobre las olas: 27.000 (1,4%)

El western de La 2 “El forastero”: 43.000 (1,9%)

El cazador: 43.000 (1,5%)

El cazador: 82.000 (2%)

La pirámide: 94.000 (1,4%)

Saber y ganar: 188.000 (2,2%)

INFORMATIVOS

Sobremesa

Antena 3 Noticias 1: 1.981.000 (23,1%)

Telediario 1: 942.000 (11%)

Informativos Telecinco 15h: 892.000 (10,4%)

Noticias Cuatro 1: 491.000 (7,3%)

laSexta Noticias 14h: 507.000 (6,9%)

Prime Time

Antena 3 Noticias 2: 1.473.000 (18,3%)

Telediario 2: 774.000 (9,6%)

Informativos Telecinco 21h: 767.000 (9,4%)

laSexta Noticias 20h: 401.000 (5,9%)

Noticias Cuatro 2: 337.000 (4,9%)

Matinal

Telediario matinal: 162.000 (17,9%)

Antena 3 Noticias de la mañana: 151.000 (17%)

El Matinal (Telecinco): 121.000 (8,4%)

RANKING

Diario: Antena 3 (13,4%), La 1 (9,9%), Telecinco (9,1%), Cuatro (5,5%), laSexta (5,3%), La 2 (3,7%).

Mensual: Antena 3 (13%), La 1 (11,1%), Telecinco (9,2%), laSexta (5,9%), Cuatro (5,8%), La 2 (3,3%).