'¿Algo que declarar?' de Pablo Chiapella cae 5 puntos sin el fútbol y se hunde ante el '¡A todo tren!' de Santiago Segura

La noche del martes tuvo un claro ganador: el cine familiar. Antena 3 volvió a apostar por el humor de Santiago Segura con '¡A todo tren! Destino Asturias' y la jugada le salió redonda. La película alcanzó un sólido 11,9% de cuota, liderando cómodamente el prime time y consolidando el buen rendimiento del ciclo de películas veraniegas de la cadena.

En cambio, el espacio de entrevistas de Pablo Chiapella no consiguió mantener el interés. '¿Algo que declarar?', que en su estreno se benefició del arrastre del fútbol, se desplomó este martes hasta un 8%, perdiendo más de 5 puntos en solo una semana.

La noche fue más amable para Cuatro, que logró buenos datos con 'Viajeros Cuatro' al subir y situarse en un 6,7%. Muy cerca quedó 'Todos por ti' en Telecinco, con un 6,8% tras una subida más leve. En laSexta, 'Tracker' vivió una doble mejoría con un 4,6% y un 5,2% en sus dos entregas.

En la franja vespertina, tanto 'La promesa' como 'Sueños de libertad' mantuvieron su fortaleza con un 12,5% y un 12,8%, respectivamente, mientras 'Pasapalabra' volvió a brillar al rebasar la barrera del 20% de share. Por la mañana, La 1 destacó con 'La hora de La 1' (19,6%) y 'Mañaneros 360' (13,4%), superando a sus rivales 'Vamos a ver verano' (12,7%) y 'Espejo público' (11,9%).

PRIME TIME

La 1

Viaje al centro de la tele: 877.000 (9,4%)

Viaje al centro de la tele: 978.000 (10,8%)

¿Algo que declarar?: 468.000 (8%)

Antena 3

El hormiguero 19 años juntos: 1.047.000 (11,2%)

El peliculón “¡A todo tren! Destino Asturias: 760.000 (11,9%)

Telecinco

First Dates: 922.000 (9,9%)

Todos por ti: 415.000 (6,8%)

laSexta

El intermedio: The very best: 432.000 (4,7%)

Tracker: 384.000 (4,6%)

Tracker: 335.000 (5,2%)

Cuatro

Viajeros Cuatro: 238.000 (2,9%)

Viajeros Cuatro: 516.000 (5,6%)

Viajeros Cuatro: 482.000 (6,7%)

La 2

Cifras y letras: 331.000 (4,1%)

Cifras y letras: 576.000 (6,6%)

Documaster: 275.000 (3,6%)

LATE NIGHT

La 1

¿Algo que declarar?: 190.000 (8,1%)

Antena 3

Cine “Tres metros sobre el cielo”: 257.000 (10%)

Telecinco

El rey del mando: 143.000 (4,9%)

laSexta

Tracker: 189.000 (4,3%)

Tracker: 123.000 (4,3%)

Tracker: 101.000 (5,3%)

Cuatro

Viajeros Cuatro: 207.000 (5,5%)

La 2

Ciencia forense: 71.000 (2,3%)

Festivales de verano: 16.000 (0,8%)

TARDE

La 1

Malas lenguas: 677.000 (8,3%)

Valle Salvaje: 696.000 (9,5%)

La promesa: 869.000 (12,5%)

La pirámide: 348.000 (5,3%)

Aquí la Tierra: 545.000 (7,7%)

Antena 3

Sueños de libertad: 1.081.000 (12,8%)

YAS verano: 756.000 (10,7%)

Pasapalabra: 1.425.000 (20%)

Telecinco

Tardear: 762.000 (9,7%)

El diario de verano: 676.000 (10,1%)

Agárrate al sillón: 595.000 (8,3%)

laSexta

Zapeando: 530.000 (6,4%)

Más vale tarde de verano: 466.000 (6,7%)

Cuatro

Todo es mentira: Summer TEM: 523.000 (6,6%)

Lo sabe, no lo sabe: 385.000 (5,7%)

La 2

Saber y ganar: 470.000 (5,4%)

Grandes documentales: 308.000 (4%)

De tapas por España: 183.000 (2,6%)

Malas lenguas: 400.000 (5,9%)

MAÑANA

La 1

La hora de La 1: 364.000 (19,6%)

Mañaneros 360: 394.000 (13,4%)

Mañaneros 360: 725.000 (9,6%)

Antena 3

Espejo público verano: 289.000 (11,9%)

Cocina abierta con Karlos Arguiñano: 801.000 (16,8%)

La ruleta de la suerte: 1.565.000 (22,4%)

Telecinco

La mirada crítica: 229.000 (11,7%)

Vamos a ver verano: 337.000 (12,7%)

Vamos a ver más verano: 632.000 (10,1%)

laSexta

¿Quién vive ahí?: 20.000 (2,1%)

¿Quién vive ahí?: 37.000 (2,6%)

Aruser@s fresh: 181.000 (9%)

Al rojo vivo: 244.000 (7,3%)

Cuatro

¡Toma salami!: 4.000 (0,4%)

Alerta cobra: 18.000 (1,3%)

Alerta cobra: 55.000 (3,2%)

Alerta cobra: 71.000 (3,4%)

En boca de todos: 202.000 (6,8%)

La 2

That’s English: 11.000 (1,6%)

Inglés en TVE: 14.000 (1,8%)

Flash moda: 7.000 (0,7%)

La vida secreta de los canguros: 15.000 (1,2%)

Un país para leerlo: 7.000 (0,5%)

Origen: 17.000 (0,9%)

Lugares con encanto de Canarias: 32.000 (1,6%)

Caminando sobre las olas: 31.000 (1,5%)

El western de La 2 “La ley del sheriff breaker”: 51.000 (2,3%)

El cazador: 32.000 (1,1%)

El cazador: 87.000 (2,1%)

La pirámide: 125.000 (1,8%)

Saber y ganar: 187.000 (2,2%)

INFORMATIVOS

Sobremesa

Antena 3 Noticias 1: 1.952.000 (22,6%)

Telediario 1: 1.098.000 (12,7%)

Informativos Telecinco 15h: 935.000 (10,8%)

Noticias Cuatro 1: 558.000 (8,1%)

laSexta Noticias 14h: 560.000 (7,4%)

Prime Time

Antena 3 Noticias 2: 1.518.000 (18,8%)

Telediario 2: 910.000 (11,2%)

Informativos Telecinco 21h: 768.000 (9,3%)

laSexta Noticias 20h: 428.000 (6,2%)

Noticias Cuatro 2: 386.000 (5,6%)

Matinal

Telediario matinal: 183.000 (18,6%)

Antena 3 Noticias de la mañana: 154.000 (15,9%)

El Matinal (Telecinco): 158.000 (10,6%)

RANKING

Diario: Antena 3 (13,5%), La 1 (10,3%), Telecinco (9,2%), laSexta (5,8%), Cuatro (5,6%), La 2 (3,6%).

Mensual: Antena 3 (12,9%), La 1 (11,1%), Telecinco (9,2%), laSexta (5,9%), Cuatro (5,8%), La 2 (3,3%).