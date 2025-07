Chenoa y su 'Dog House' se dispara sin fútbol y lidera con claridad mientras 'La noche del gran show' se hunde

La 1 ha vuelto a imponerse en la noche del martes gracias al empuje de 'Dog House'. El formato que promueve la adopción de perros ha ganado fuerza tras alejarse del horario tardío que le impuso la prórroga de la Eurocopa femenina la semana pasada. Emitido a una hora más competitiva, el programa presentado por Chenoa firmó un notable 12,4% de cuota, mejorando 1,7 puntos y liderando sin discusión.

Antena 3 mantuvo el tipo con 'Renacer', que subió una décima hasta un correcto 10,3%, mientras 'Código 10' en Cuatro también creció medio punto, hasta el 7,4%, contando con Gervasio Deferr en plató. En cambio, Telecinco vivió su peor noche de los últimos martes: 'La noche del gran show' marcó su mínimo histórico con apenas un 5,5%, por debajo incluso del cine de laSexta, que alcanzó un 5,8% con la película 'Poder absoluto'.

En el access, 'First Dates' subió con fuerza en su nuevo hueco en Telecinco (10,5%), mientras la reposición de 'El hormiguero' se mantuvo sólida con un 10% pese a dejarse siete décimas.

Durante la tarde, lo más destacado fue el dato de 'Sueños de libertad', que subió 2,6 puntos hasta un sobresaliente 14,4%. 'Agárrate al sillón' también celebró una subida al firmar un 8,8%, mientras que 'La pirámide' mejoró levemente hasta el 5,7%. La mañana también trajo buenas cifras: 'La ruleta de la suerte' se disparó al 22,4%, 'En boca de todos' logró un grandísimo 8,1% y 'Al rojo vivo' mantuvo el tipo con un 8,3%.

PRIME TIME

La 1

Viaje al centro de la tele: 733.000 (7,7%)

Viaje al centro de la tele: 1.035.000 (10,6%)

Dog House: 905.000 (12,4%)

Antena 3

El hormiguero 19 años juntos: 972.000 (10%)

Renacer: 770.000 (10,3%)

Telecinco

First Dates: 1.019.000 (10,5%)

La noche del gran show: 369.000 (5,5%)

laSexta

El intermedio: The very best: 418.000 (4,4%)

El taquillazo “Poder absoluto”: 409.000 (5,8%)

Cuatro

Viajeros Cuatro: 325.000 (3,8%)

Viajeros Cuatro: 568.000 (5,9%)

Código 10: 441.000 (7,4%)

La 2

Cifras y letras: 335.000 (4%)

Cifras y letras: 548.000 (5,9%)

Los bastardos de Pizzofalcone: 240.000 (2,6%)

Los bastardos de Pizzofalcone: 95.000 (2%)

LATE NIGHT

La 1

Dog House: 311.000 (11,2%)

Antena 3

Renacer: 181.000 (5,4%)

Telecinco

El rey del mando: 160.000 (5,2%)

laSexta

Cine “Harry el fuerte”: 146.000 (5,7%)

La 2

De tapas por España: 43.000 (2,1%)

TARDE

La 1

Malas lenguas: 601.000 (7,2%)

Valle Salvaje: 688.000 (9,5%)

La promesa: 843.000 (12,5%)

La pirámide: 371.000 (5,7%)

Aquí la Tierra: 566.000 (7,8%)

Antena 3

Sueños de libertad: 1.223.000 (14,4%)

YAS verano: 807.000 (11,6%)

Pasapalabra: 1.521.000 (20,9%)

Telecinco

Tardear: 741.000 (9,5%)

El diario de verano: 595.000 (9%)

Agárrate al sillón: 652.000 (8,8%)

laSexta

Zapeando: 514.000 (6,1%)

Más vale tarde de verano: 424.000 (6,2%)

Cuatro

Todo es mentira: Summer TEM: 512.000 (6,5%)

Lo sabe, no lo sabe: 369.000 (5,6%)

La 2

Saber y ganar: 439.000 (5,1%)

Grandes documentales: 279.000 (3,6%)

De tapas por España: 187.000 (2,8%)

Malas lenguas: 401.000 (5,9%)

MAÑANA

La 1

La hora de La 1: 306.000 (16,6%)

Mañaneros 360: 362.000 (12,4%)

Mañaneros 360: 609.000 (8,1%)

Antena 3

Espejo público verano: 301.000 (12,3%)

Cocina abierta con Karlos Arguiñano: 795.000 (16,3%)

La ruleta de la suerte: 1.579.000 (22,4%)

Telecinco

La mirada crítica: 241.000 (12,4%)

Vamos a ver verano: 290.000 (11%)

Vamos a ver más verano: 637.000 (10,1%)

laSexta

¿Quién vive ahí?: 11.000 (1,3%)

¿Quién vive ahí?: 49.000 (3,7%)

Aruser@s fresh: 181.000 (9,2%)

Al rojo vivo: 279.000 (8,3%)

Cuatro

¡Toma salami!: 13.000 (1,4%)

Alerta cobra: 14.000 (1,2%)

Alerta cobra: 43.000 (2,5%)

Alerta cobra: 62.000 (3%)

En boca de todos: 239.000 (8,1%)

La 2

That’s English: 9.000 (1,7%)

Inglés en TVE: 6.000 (0,9%)

Pipper en ruta: 11.000 (1,2%)

Los colores de la naturaleza: 19.000 (1,6%)

Agrosfera: 31.000 (1,9%)

Lugares con encanto de Canarias: 24.000 (1,2%)

Caminando sobre las olas: 20.000 (0,9%)

El western de La 2 “Las siete magníficas”: 24.000 (1,1%)

El cazador: 48.000 (1,7%)

El cazador: 79.000 (1,7%)

La pirámide: 70.000 (1%)

Saber y ganar: 233.000 (2,7%)

INFORMATIVOS

Sobremesa

Antena 3 Noticias 1: 1.962.000 (22,6%)

Telediario 1: 962.000 (11,1%)

Informativos Telecinco 15h: 891.000 (10,2%)

laSexta Noticias 14h: 617.000 (8,2%)

Noticias Cuatro 1: 451.000 (6,5%)

Prime Time

Antena 3 Noticias 2: 1.561.000 (18,5%)

Telediario 2: 836.000 (9,8%)

Informativos Telecinco 21h: 757.000 (8,8%)

laSexta Noticias 20h: 411.000 (5,9%)

Noticias Cuatro 2: 330.000 (4,7%)

Matinal

Telediario matinal: 153.000 (17,6%)

Antena 3 Noticias de la mañana: 132.000 (15,4%)

El Matinal (Telecinco): 128.000 (9,1%)

RANKING

Diario: Antena 3 (13,5%), La 1 (10,2%), Telecinco (8,7%), laSexta (5,9%), Cuatro (5,8%), La 2 (3,3%).

Mensual: Antena 3 (12,9%), La 1 (11,2%), Telecinco (9,2%), laSexta (5,9%), Cuatro (5,8%), La 2 (3,2%).