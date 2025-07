Carlos Sobera frena a una soltera de 'First Dates' tras su brutal ataque a los hombres

Marta llegó a 'First Dates' con pocas ganas de enamorarse, pero sí con una actitud que no pasó desapercibida. Natural de Cantabria y actualmente en paro, confesó desde el primer momento que el amor no le ha tratado bien. Aseguró que estuvo a punto de casarse, pero su pareja la dejó antes del gran día. Desde entonces, su visión sobre los hombres ha cambiado radicalmente.

"Ahora mismo, los hombres no me valéis para nada", soltó sin filtros ante Carlos Sobera. "Es triste decir que un hombre no vale ni para tener sexo, pero realmente no vale ni para darte esos 10 minutos de placer. No vale la pena perder el tiempo en el 90% de los hombres", añadió, dejando al presentador visiblemente sorprendido.

La conversación no se volvió más optimista cuando Sobera quiso saber cómo es ella en pareja. "El último que estuvo en mi casa se fue porque decía que yo le daba más cariño al perro", reconoció entre risas. La situación provocó tal incredulidad en el presentador que no pudo evitar mirar a cámara con gesto de desesperación. "Voy a salir un rato, hiperventilo y lo traigo", bromeó antes de dar paso a Manuel, el candidato elegido para la cita.

El soltero, un entrenador personal madrileño, estuvo a punto de ser rechazado nada más llegar. ¿El motivo? Ambos comparten signo del zodiaco. "Somos los dos escorpio. Nos vamos a llevar fatal. Creo que nuestra cita ya debería de acabar", dijo Marta, que se levantó dispuesta a marcharse. En ese momento, Sobera intervino con firmeza: "Pero si Manu es un chico maravilloso. ¡¿Qué me estás contando?! Vámonos a la mesa, que ahí os vais a entender muy bien".

Y, finalmente, así fue. Pese al complicado inicio, Marta y Manuel acabaron conectando durante la cena y decidieron darse una segunda cita, desmintiendo sus propios prejuicios.