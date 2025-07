'Grand Prix' repite como líder pese a su desgaste, mientras 'Malas lenguas' brilla en La 2

La 1 conserva la primera posición del prime time con una nueva entrega del 'Grand Prix', que marca un 11,5% de cuota. Aunque lidera la franja, el concurso familiar protagoniza una nueva caída y continúa su línea descendente. Aun así, sigue siendo la propuesta más vista del lunes por delante de sus rivales.

La ficción turca 'Renacer' también cede terreno en Antena 3 y pierde el doble dígito al quedarse en un 9,5%, mientras 'Desaparecidos' en Telecinco recupera algo de aire y sube al 5,9%. En el resto de cadenas, Cuatro registra un 4,3% con 'Río salvaje', y laSexta mejora notablemente con su oferta cinematográfica, logrando un 8,4% con 'La familia perfecta' y un destacado 9,5% para 'No controles' en la franja nocturna.

Por la tarde, el programa 'Malas lenguas' alcanzó su mejor dato histórico en La 2 con un 6,8% de share, superando claramente a 'La pirámide' de La 1, que cayó hasta un 4,8%. Mientras tanto, 'Sueños de libertad' continúa con fuerza y consigue un sólido 12,5%.

En la franja matinal, 'La hora de La 1' arranca la semana con fuerza durante la entrevista a Óscar Puente, que eleva el programa hasta un 20,8% en ese tramo, aunque su media general del día se mantiene igualmente alta con un 19,9%. En Antena 3, 'La ruleta de la suerte' conserva su excelente rendimiento con un 20,5%.

PRIME TIME

La 1

Grand Prix: El Pre-Show: 820.000 (8,4%)

Grand Prix: 910.000 (11,5%)

Antena 3

El hormiguero 19 años juntos: 961.000 (9,8%)

Renacer: 724.000 (9,5%)

Telecinco

First Dates: 876.000 (9,1%)

Desaparecidos: 385.000 (5,9%)

laSexta

El intermedio: The very best: 450.000 (4,6%)

El taquillazo “La familia perfecta (2021)”: 597.000 (8,4%)

Cuatro

Viajeros Cuatro: 413.000 (4,6%)

Viajeros Cuatro: 734.000 (7,6%)

Río salvaje: 300.000 (4,3%)

La 2

Cifras y letras: 406.000 (4,8%)

Cifras y letras: 635.000 (6,7%)

Cine clásico “Matrimonio a la italiana”: 346.000 (3,7%)

Cine “El arma del engaño”: 96.000 (2%)

LATE NIGHT

La 1

Vuelvo a empezar: 206.000 (6,6%)

Diario América 24h: 76.000 (4,4%)

Antena 3

Renacer: 165.000 (5,3%)

Telecinco

El rey del mando: 171.000 (6%)

laSexta

Cine “No controles”: 235.000 (9,5%)

Cuatro

Río salvaje: 89.000 (3,1%)

La 2

Metrópolis: 38.000 (1,9%)

Festivales de verano: 29.000 (1,8%)

TARDE

La 1

Malas lenguas: 626.000 (7,5%)

Valle Salvaje: 729.000 (9,7%)

La promesa: 830.000 (12,1%)

La pirámide: 321.000 (4,8%)

Aquí la Tierra: 568.000 (7,7%)

Antena 3

Sueños de libertad: 1.070.000 (12,5%)

YAS verano: 664.000 (9,3%)

Pasapalabra: 1.443.000 (19,3%)

Telecinco

Tardear: 691.000 (8,7%)

El diario de verano: 646.000 (9,6%)

Agárrate al sillón: 677.000 (9%)

laSexta

Zapeando: 522.000 (6,2%)

Más vale tarde de verano: 432.000 (6,2%)

Cuatro

Todo es mentira: Summer TEM: 505.000 (6,3%)

Lo sabe, no lo sabe: 382.000 (5,7%)

La 2

Saber y ganar: 512.000 (5,9%)

Grandes documentales: 273.000 (3,5%)

De tapas por España: 265.000 (3,8%)

Malas lenguas: 475.000 (6,8%)

MAÑANA

La 1

La hora de La 1: 372.000 (19,9%)

Mañaneros 360: 398.000 (12,6%)

Mañaneros 360: 744.000 (9,4%)

Antena 3

Espejo público verano: 260.000 (10,2%)

Cocina abierta con Karlos Arguiñano: 835.000 (16,6%)

La ruleta de la suerte: 1.494.000 (20,5%)

Telecinco

La mirada crítica: 210.000 (10,7%)

Vamos a ver verano: 326.000 (11,4%)

Vamos a ver más verano: 626.000 (9,4%)

laSexta

¿Quién vive ahí?: 20.000 (2,7%)

¿Quién vive ahí?: 23.000 (2%)

¿Quién vive ahí?: 59.000 (3,7%)

Aruser@s fresh: 168.000 (8%)

Al rojo vivo: 263.000 (7,3%)

Cuatro

¡Toma salami!: 8.000 (0,9%)

Alerta cobra: 10.000 (0,8%)

Alerta cobra: 50.000 (2,9%)

Alerta cobra: 83.000 (4%)

En boca de todos: 194.000 (6,1%)

La 2

Inglés en TVE: 18.000 (2,5%)

Zoom net: 20.000 (2,3%)

Migraciones animales épicas: 25.000 (2,2%)

El escarabajo verde: 51.000 (3,4%)

Lugares con encanto de Canarias: 23.000 (1,3%)

Caminando sobre las olas: 15.000 (0,7%)

El western de La 2 “Missouri”: 28.000 (1,2%)

El cazador: 63.000 (2,1%)

El cazador: 79.000 (1,8%)

La pirámide: 103.000 (1,4%)

Saber y ganar: 208.000 (2,4%)

INFORMATIVOS

Sobremesa

Antena 3 Noticias 1: 1.760.000 (20,2%)

Telediario 1: 965.000 (11,1%)

Informativos Telecinco 15h: 801.000 (9,2%)

laSexta Noticias 14h: 533.000 (6,8%)

Noticias Cuatro 1: 459.000 (6,3%)

Prime Time

Antena 3 Noticias 2: 1.557.000 (17,9%)

Telediario 2: 878.000 (10,1%)

Informativos Telecinco 21h: 707.000 (8%)

laSexta Noticias 20h: 486.000 (6,8%)

Noticias Cuatro 2: 319.000 (4,5%)

Matinal

Telediario matinal: 198.000 (20,4%)

Antena 3 Noticias de la mañana: 135.000 (14,2%)

El Matinal (Telecinco): 153.000 (10,5%)

RANKING

Diario: Antena 3 (12,1%), La 1 (10,1%), Telecinco (8,5%), laSexta (6,1%), Cuatro (5,3%), La 2 (3,8%).

Mensual: Antena 3 (12,9%), La 1 (11,2%), Telecinco (9,2%), laSexta (5,9%), Cuatro (5,8%), La 2 (3,2%).