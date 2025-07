María Verdoy y Antonio Santana despidieron emocionados 'Socialité' y recordaron a María Patiño y Nuria Marín

Ocho años después de su estreno, 'Socialité' echó el cierre este mediodía en Telecinco. El programa que analiza la última hora del corazón dijo adiós en esta última entrega agradeciendo a todos los espectadores que han acompañado al equipo del programa durante todos estos años con Antonio Santana y María Verdoy emocionados y recordando a María Patiño y Nuria Marín.

Ha sido al término del programa cuando Santana ha tomado la palabra para dirigirse a la audiencia y comenzar su mensaje de despedida: "Se cierra un etapa muy especial. Para mí ha sido maravillosa. Ha sido un gran reto estar aquí. Me hicieron sentir como una familia. Gracias a Mediaste por haberme dado la confianza en el momento en el que más lo necesitaba. Gracias a María, me has hecho más fácil el trabajo. Nos volveremos a ver, no sé dónde".

Su compañera ha querido sumarse a su emotivo mensaje dando las gracias por la oportunidad que ha tenido de presentar el espacio: "Yo me siento muy agradecida por esta pedazo de aventura.. Espero haber estado a la altura,. las historias se hacen andando, así que hay que reconocer a las primeras personas que estuvieron aquí. Y gracias a los 'socialiteros' por acogernos".

Tras esta emotiva despedida, el programa ha emitido un vídeo para que los espectadores puedan ver cómo se trabaja detrás de cámaras y donde han aparecido imágenes de María Patiño y Nuria Marín, presentadoras de 'Socialité' hasta 2023.