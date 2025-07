Una colaboradora de Cintora en 'Malas lenguas' denuncia graves amenazas de un portero de una discoteca de Ibiza

Marina Lobo es una de las colaboradoras habituales de 'Malas Lenguas' y por tanto, una de las que también sufre el acoso ultra al que está sometido el programa de Jesús Cintora. A las imposibles conexiones en manifestaciones ultras en Moncloa o Torre Pacheco por el acoso de estos grupos ahora se suma el que reciben en redes sociales y que ella misma ha denunciado.

La periodista ha publicado un post en X con la captura de unos mensajes que le envía un portero de discoteca a través de instagram: "Ojalá te pase lo de la niña de Alcalá y la de Canarias y nos ríamos de los que quieren luchar por ti, traidora".

En el post en el que cita esta captura, la colaboradora advierte: "Cuidado este verano si vais a Amnesia Ibiza y Coba Santa Ibiza porque este señor curra de segurata y va diciendo que ojalá nos violen".

Posteriormente, en otro post aclara que uno de los locales de ocio nocturno donde el portero dice que trabaja se ha puesto en contacto con ella para desmentir que sea trabajador del local en la actualidad: "Me han escrito desde Amnesia Ibiza para decirme que este ser no trabaja con ellos desde hace años y que le han pedido que quite esa información de su perfil".