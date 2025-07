Silvia Orriols dinamita Telemadrid y obliga a Antonio Naranjo a cortar una entrevista

Silvia Orriols sigue desatando polémicas con las políticas que está llevando a cabo desde la alcaldía de Ripoll. La líder de Aliança Catalana está siendo criticada por firmar un bando municipal que prohíbe el uso del burkini en la piscina del municipio.

Por eso, la alcaldesa ha sido invitada a Telemadrid para explicar su polémica medida en 'El análisis. Diario de noche', el programa que presenta Antonio Naranjo. Sin embargo, la líder ultra ha dinamitado la entrevista al negarse a hablar en castellano.

"Me cuesta mucho seguir la conversación, incluso con un traductor, porque yo soy algo torpe. Si usted me entiende en español no le importaría responder en español para que pudiéramos tener una conversación más fluida. Es que yo no hablo catalán, me encantaría, pero es que no hablo catalán", pedía Naranjo en mitad de la entrevista.

"Es que yo no hablo español y además cuando me propusieron esta entrevista ya lo dije, que no hablaría en español. Solo me comunico en catalán. No es que no quiera hablar con usted, es que no lo hablo con nadie, porque yo soy catalana. Mi nación es Cataluña y está ocupada por el Estado español, nos han impuesto la lengua castellana y por eso no tengo ninguna voluntad de hablar castellano", contestaba Orriols.

Esa actitud ha obligado al presentador a dar por finalizada la entrevista a pesar de contar con traductor para el equipo y para los espectadores: "Pues mire me va a perdonar. Tiene usted todo el derecho, solo faltaría, pero yo también estoy muy mayor como para que me impongan un burka lingüístico. Y como mi primera obligación es que nos entiendan y tener una conversación que sea productiva y positiva. Si le parece y en algún momento usted recula y quiere hablar en español, seguiremos con la entrevista", concluía.