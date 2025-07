Nuria Marín asciende a presentadora en TV3 tras su breve paso por 'La familia de la tele'

Nuria Marín ya tiene un nuevo proyecto tras el breve paso de 'La familia de la tele' por TVE. La colaboradora ha encontrado en TV3 su nuevo proyecto televisivo pasando a tomar las riendas de uno de los programas de mayor éxito en Catalunya.

Hay que recordar, que pese a su fichaje por el programa de María Patiño, Marín no abandonó TV3, sino que siguió colaborando en 'Esta passant', programa que comenzará a presentar desde septiembre de este año.

Así lo ha confirmado en una entrevista a El Nacional, Sigfrid Gras, director de la cadena autonómica. "Peyu abandona el programa voluntariamente y Núria Marín pasará de colaboradora a presentadora. Unos suben, otros se marchan, pero la esencia será la misma".

"Se filtra, en los confidenciales digitales, que nos echan a María Patiño y a mí. Yo llamo a la cadena y digo que me parece una vergüenza, que al menos sea un ser humano quien te comunique que te quedas sin trabajar. Decidieron que nosotros ya no teníamos que seguir allí e intenté hacer una salida lo más elegante que pude. No he querido mirar más hacia atrás y lo que hace o deja de hacer Mediaset", dijo en su última entrevista en 'Col•lapse' sobre su salida de Telecinco.