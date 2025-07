'Mis raíces' cae casi 4 puntos tras su estreno mientras 'La encrucijada' lidera en Antena 3

Antena 3 volvió a liderar el prime time del jueves con su serie 'La encrucijada', que se mantuvo en la primera posición al marcar un 10,3% de cuota media entre sus dos episodios (9,8% y 11,2%). La ficción mejora levemente respecto a la semana anterior y afianza su posición como la oferta más sólida de la noche.

En Cuatro, sin embargo, el nuevo programa 'Mis raíces' vivió una dura caída tras su buen arranque. En su segunda entrega se dejó nada menos que 3,8 puntos, quedándose en un discreto 5% de share. Mientras tanto, La 1 respiró algo más tranquila gracias a la subida de 'Futuro imperfecto', que repuntó 1,5 puntos hasta alcanzar un correcto 9,9%.

Por su parte, Telecinco se mantuvo estable con 'Volando voy, volando vengo', que subió levemente hasta el 8,8%. En laSexta, la película 'Años de sequía' repitió el mismo dato que hace una semana: un 4,6% de cuota. En el access prime time, lideraron de nuevo las reposiciones de 'El hormiguero' con un 11,4%, seguidas por 'First Dates' en Telecinco (9,4%) y 'Viaje al centro de la tele' en La 1 (9%).

La tarde estuvo protagonizada por el doble episodio de 'Valle Salvaje' en La 1, que logró un 10,7% y un 11,1%, creciendo respecto a la semana anterior. El estreno de 'YAS verano' se saldó con un 10,2%, y 'Agárrate al sillón' subió a un 7,4%. También destacó 'Malas lenguas' en La 2 con un excelente 6,7%, su segundo mejor dato histórico. Por la mañana, 'La hora de La 1' arrasó con un 19,3% y 'La ruleta de la suerte' lideró su franja con un 21,5%.

PRIME TIME

La 1

Viaje al centro de la tele: 838.000 (9%)

Futuro imperfecto: 793.000 (9,9%)

Antena 3

El hormiguero 19 años juntos: 1.068.000 (11,4%)

La encrucijada: 802.000 (9,8%)

Telecinco

First Dates: 878.000 (9,4%)

Volando voy, volando vengo: 553.000 (8,8%)

laSexta

laSexta Clave: 424.000 (5,8%)

El intermedio: The very best: 434.000 (4,8%)

El taquillazo “Años de sequía”: 306.000 (4,6%)

Cuatro

Viajeros Cuatro: 301.000 (3,6%)

Viajeros Cuatro: 593.000 (6,4%)

Mis raíces: 382.000 (5%)

La 2

Cifras y letras: 391.000 (4,8%)

Cifras y letras: 557.000 (6,3%)

El cine de La 2 “En lo bueno y en lo malo (2023)”: 354.000 (3,8%)

Documentos TV: 179.000 (2,6%)

LATE NIGHT

La 1

Futuro imperfecto: 354.000 (7,7%)

La noche en 24h: Portada: 117.000 (5,3%)

Antena 3

La encrucijada: 611.000 (11,2%)

La encrucijada: 184.000 (6,3%)

La encrucijada: 104.000 (5,7%)

Telecinco

El rey del mando: 188.000 (6,8%)

laSexta

Cine “El virtuoso”: 118.000 (4,8%)

Cuatro

Te falta un viaje: 145.000 (3,5%)

La 2

Si matas, llámame: 103.000 (2,4%)

En el corazón del cartel de Sinaloa: 93.000 (4,1%)

TARDE

La 1

Tour de Francia: 1.270.000 (14,8%)

Valle Salvaje: 783.000 (10,7%)

Valle Salvaje: 752.000 (11,1%)

La pirámide: 420.000 (6,2%)

Aquí la Tierra: 600.000 (8,3%)

Antena 3

Sueños de libertad: 1.112.000 (12,8%)

YAS verano: 740.000 (10,2%)

Pasapalabra: 1.540.000 (21,3%)

Telecinco

Tardear: 738.000 (9,1%)

El diario de verano: 636.000 (9,4%)

Agárrate al sillón: 544.000 (7,4%)

laSexta

Zapeando: 463.000 (5,4%)

Más vale tarde de verano: 422.000 (6%)

Cuatro

Todo es mentira: Summer TEM: 495.000 (6%)

Lo sabe, no lo sabe: 319.000 (4,7%)

La 2

Grandes documentales: 218.000 (2,6%)

De tapas por España: 235.000 (3,4%)

Malas lenguas: 461.000 (6,7%)

MAÑANA

La 1

La hora de La 1: 327.000 (19,1%)

Mañaneros 360: 401.000 (14,4%)

Mañaneros 360: 698.000 (9,2%)

Antena 3

Espejo público verano: 300.000 (13,3%)

Cocina abierta con Karlos Arguiñano: 812.000 (17,4%)

La ruleta de la suerte: 1.495.000 (21,5%)

Telecinco

La mirada crítica: 232.000 (13,1%)

Vamos a ver verano: 262.000 (10,4%)

Vamos a ver más verano: 625.000 (10%)

laSexta

¿Quién vive ahí?: 26.000 (2,1%)

¿Quién vive ahí?: 64.000 (4%)

Aruser@s fresh: 169.000 (8,9%)

Al rojo vivo: 227.000 (7%)

Cuatro

¡Toma salami!: 16.000 (1,5%)

Alerta cobra: 19.000 (1,3%)

Alerta cobra: 29.000 (1,8%)

Alerta cobra: 34.000 (1,8%)

En boca de todos: 186.000 (6,6%)

La 2

That’s English: 7.000 (1,2%)

Inglés en TVE: 4.000 (0,6%)

Zoom tendencias: 4.000 (0,4%)

Leones en la India: 12.000 (0,9%)

Pueblo de Dios: 4.000 (0,3%)

Lugares con encanto de Canarias: 17.000 (1%)

Caminando sobre las olas: 16.000 (0,8%)

De tapas por España: 37.000 (1,8%)

El western de La 2 “Wichita, ciudad infernal”: 52.000 (2,3%)

El cazador: 69.000 (2,2%)

Tour de Francia: 345.000 (4,7%)

INFORMATIVOS

Sobremesa

Antena 3 Noticias 1: 1.923.000 (22,2%)

Telediario 1: 1.029.000 (11,9%)

Informativos Telecinco 15h: 873.000 (10,1%)

laSexta Noticias 14h: 558.000 (7,4%)

Noticias Cuatro 1: 478.000 (6,9%)

Prime Time

Antena 3 Noticias 2: 1.535.000 (18,7%)

Telediario 2: 884.000 (10,7%)

Informativos Telecinco 21h: 745.000 (9%)

laSexta Noticias 20h: 463.000 (6,6%)

Noticias Cuatro 2: 361.000 (5,1%)

Matinal

Telediario matinal: 198.000 (19,5%)

Antena 3 Noticias de la mañana: 146.000 (15%)

El Matinal (Telecinco): 182.000 (12,2%)

RANKING

Diario: Antena 3 (13,5%), La 1 (11,1%), Telecinco (9%), laSexta (5,4%), Cuatro (5%), La 2 (3,9%).

Mensual: Antena 3 (13,2%), La 1 (10,9%), Telecinco (9,3%), Cuatro (5,9%), laSexta (5,9%), La 2 (3,2%).