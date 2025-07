Pablo Chiapella se estrena muy bien en La 1 gracias a la Eurocopa femenina y supera al cine de Santiago Segura

La 1 de TVE se apuntó un tanto doble este miércoles gracias al fútbol y a Pablo Chiapella. La semifinal de la Eurocopa femenina entre España y Alemania logró una media del 32,3%, disparándose hasta el 39,7% durante la prórroga, cuando Aitana Bonmatí marcó el gol decisivo que metía a la selección en la final del torneo. Justo después, y con ese arrastre, La 1 estrenó el dating show '¿Algo que declarar?', presentado por Chiapella. El actor de 'La que se avecina' se estrenó con un buen 13,3% de cuota de pantalla, superando a la oferta de Antena 3: 'Padre no hay más que uno 3', que se conformó con un 12,7%.

Las demás ofertas de la noche tuvieron menos suerte. Telecinco marcó un nuevo mínimo con 'Todos por ti', que se desplomó al 6,4%, perdiendo casi un punto. Cuatro también retrocedió con 'Viajeros Cuatro' (5,2%), mientras que laSexta apenas alcanzó un 3,1% con 'Tracker'.

La tarde dejó buenos datos para 'Malas lenguas' en La 2, que firmó su segundo mejor dato histórico con un 6,6%. Por contra, los Premios Princesa de Girona no engancharon a la audiencia y anotaron un 5,5% en La 1. 'Lo sabe, no lo sabe' subió hasta el 6,3%, mientras que 'Más vale tarde' se quedó con un 6,4%. En Telecinco, 'El diario de verano' perdió fuerza y marcó un 8,4%.

Durante la mañana, 'En boca de todos' creció con la entrevista a Alberto Núñez Feijóo (6,6%). 'La hora de La 1' sigue fuerte con un 18,3%, mientras que 'La mirada crítica' sube hasta un 13,4% y 'Espejo público de verano' también mejora hasta el 12,3%. Por su parte, 'Al rojo vivo' marca un 7,6% tras caer más de un punto.

PRIME TIME

La 1

Fútbol: Eurocopa femenino “Alemania – España”: 3.342.000 (32,3%)

Prórroga fútbol: Eurocopa femenino “Alemania – España”: 4.345.000 (39,7%)

¿Algo que declarar?: 720.000 (13,3%)

Antena 3

El hormiguero 19 años juntos: 886.000 (8%)

El peliculón “Padre no hay más que uno 3”: 906.000 (12,7%)

Telecinco

First dates: 834.000 (7,5%)

Todos por ti: 465.000 (6,4%)

laSexta

laSexta clave: 396.000 (4,4%)

El intermedio: The very best: 266.000 (2,4%)

Tracker: 307.000 (3,1%)

Tracker: 274.000 (4,1%)

Cuatro

Viajeros Cuatro: 318.000 (3,3%)

Viajeros Cuatro: 498.000 (4,5%)

Viajeros Cuatro: 422.000 (5,2%)

La 2

Cifras y letras: 311.000 (3,3%)

Cifras y letras: 563.000 (5,5%)

Documaster: 269.000 (2,8%)

LATE NIGHT

La 1

Españoles en el mundo: 207.000 (9,8%)

Antena 3

Cine “Ahora o nunca (2015)”: 251.000 (10,5%)

Telecinco

El rey del mando: 225.000 (7,5%)

laSexta

Tracker: 163.000 (3,9%)

Tracker: 100.000 (3,9%)

Cuatro

Viajeros Cuatro: 176.000 (4,9%)

La 2

Edelweiss: 177.000 (3,7%)

Edelweiss: 133.000 (3,9%)

De tapas por España: 55.000 (2,5%)

Conciertos Radio 3: 23.000 (1,4%)

TARDE

La 1

Malas lenguas: 720.000 (8,5%)

Valle salvaje: 727.000 (9,6%)

La promesa: 842.000 (11,7%)

Premios Princesa de Girona: 393.000 (5,5%)

Previo fútbol: Eurocopa femenina “Alemania – España”: 956.000 (11,5%)

Antena 3

Sueños de libertad: 1.129.000 (13,1%)

Y ahora, Sonsoles: 812.000 (11,1%)

Pasapalabra: 1.597.000 (20,7%)

Telecinco

Tardear: 697.000 (8,6%)

El diario de verano: 584.000 (8,4%)

Agárrate al sillón: 631.000 (7,9%)

laSexta

Zapeando: 413.000 (4,8%)

Más vale tarde de verano: 463.000 (6,4%)

Cuatro

Todo es mentira: Summer TEM: 526.000 (6,4%)

Lo sabe, no lo sabe: 441.000 (6,3%)

La 2

Post Tour de Francia: 506.000 (6,4%)

Panteras: 255.000 (3,4%)

De tapas por España: 223.000 (3,1%)

Malas lenguas: 474.000 (6,6%)

MAÑANA

La 1

La hora de La 1: 335.000 (18,3%)

Mañaneros 360: 373.000 (12,4%)

Mañaneros 360: 712.000 (9,3%)

Antena 3

Espejo público verano: 297.000 (12,3%)

Cocina abierta de Karlos Arguiñano: 783.000 (16,1%)

La ruleta de la suerte: 1.556.000 (22%)

Telecinco

La mirada crítica: 262.000 (13,4%)

Vamos a ver verano: 339.000 (12,4%)

Vamos a ver más verano: 614.000 (9,4%)

laSexta

¿Quién vive ahí?: 21.000 (1,9%)

¿Quién vive ahí?: 70.000 (4,5%)

Aruser@s fresh: 185.000 (9,1%)

Al rojo vivo: 262.000 (7,6%)

Cuatro

¡Toma salami!: 9.000 (0,9%)

Alerta cobra: 19.000 (1,5%)

Alerta cobra: 48.000 (2,8%)

Alerta cobra: 51.000 (2,5%)

En boca de todos: 202.000 (6,6%)

La 2

Inglés en TVE: 9.000 (1,3%)

Flash moda monográficos: 8.000 (0,9%)

Flash moda: 9.000 (0,8%)

Los reinos del sol: 19.000 (1,3%)

Un país para leerlo: 23.000 (1,3%)

¡Qué animal!: 15.000 (0,7%)

Lugares con encanto de Canarias: 9.000 (0,5%)

Caminando sobre las olas: 22.000 (1%)

De tapas por España: 43.000 (2%)

El western de La 2 “El vengador del sur”: 68.000 (2,5%)

El cazador: 148.000 (3,3%)

El cazador: 179.000 (2,5%)

Tour de Francia: 568.000 (6,6%)

INFORMATIVOS

Sobremesa

Antena 3 Noticias 1: 1.972.000 (22,5%)

Telediario 1: 1.028.000 (11,7%)

Informativos Telecinco 15h: 903.000 (10,3%)

laSexta Noticias 14h: 598.000 (7,8%)

Noticias Cuatro 1: 458.000 (6,5%)

Prime Time

Antena 3 Noticias 2: 1.437.000 (15,1%)

Informativos Telecinco 21h: 758.000 (7,8%)

laSexta Noticias 20h: 499.000 (6,8%)

Noticias Cuatro 2: 409.000 (5,5%)

Matinal

Telediario matinal: 175.000 (19,1%)

Antena 3 Noticias de la mañana: 129.000 (14,5%)

El Matinal (Telecinco): 162.000 (11,4%)

RANKING

Diario: La 1 (16,6%), Antena 3 (13,3%), Telecinco (8,3%), Cuatro (5,2%), laSexta (5%), La 2 (4,1%).

Mensual: Antena 3 (13,2%), La 1 (10,9%), Telecinco (9,4%), Cuatro (5,9%), laSexta (5,9%), La 2 (3,2%).