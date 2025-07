Buenafuente desmiente rotundo que haya firmado el manifiesto a favor de Pedro Sánchez

Andreu Buenafuente no ha firmado el manifiesto de artistas y personalidades de la cultura que está semana se hizo público en favor de a Pedro Sánchez. La agencia EFE distribuyó esta información e informó por error de que el presentador de TVE también lo había firmado, cuando no era así: "El único manifiesto que he firmado es el de pararlaguerra.es NADA MÁS. Todo lo pienso lo digo a través de la comedia. No sé nada del que está circulando", escribe molesto en sus redes sociales.

El manifiesto en cuestión ha sido respaldado por un centenar de figuras del mundo de la cultura, la política y el sindicalismo. Entre los nombres que sí han confirmado su adhesión se encuentran Pedro Almodóvar, Joan Manuel Serrat, Fernando Colomo, Ana Belén, Rosa Villacastín, Miguel Ríos o Chelo García-Cortés, quien ha mostrado públicamente su apoyo a través de sus redes.

“El ataque, desde todos los frentes conservadores y reaccionarios, al Gobierno de coalición progresista y su presidente, se asemeja más a una conspiración para derribar a un gobierno legítimo que a la crítica política propia de un sistema democrático”, comienza el texto. También lo firman exministros y expresidentes autonómicos como Manuel Chaves, José Montilla, Jesús Caldera o Magdalena Álvarez.

El documento acusa a “sectores del poder judicial” de promover movilizaciones “fuera de la legalidad” contra medidas como la ley de amnistía, y a determinados medios de comunicación y perfiles en redes sociales de extender una “orgía de falsas noticias o medias verdades”. Incluso menciona a “un sector de la jerarquía de la Iglesia” como parte de esa presión.

Pese a reconocer la gravedad de los casos de corrupción que salpican a antiguos cargos del PSOE, los firmantes rechazan que un Ejecutivo pueda ser derribado sin una sentencia judicial firme. Por ello, concluyen reclamando “la continuidad de la legislatura” y un plan reforzado contra la corrupción y en defensa de los derechos sociales.