'Malas lenguas' sigue subiendo en La 2 y supera a 'La pirámide' en La 1, quedando a una décima de Telecinco

La tarde de este martes dejó un resultado insólito: La 2 logró imponerse a La 1. 'Malas lenguas', el programa conducido por Jesús Cintora, alcanzó un notable 6,9% de cuota de pantalla, consolidando su crecimiento y superando sin problemas a 'La pirámide', que se conformó con un 5,4% en su segunda jornada en la tarde. Además, el formato de La 2 rozó el empate con Telecinco, donde 'Agárrate al sillón' anotó un 7%, solo una décima por encima.

Por la noche, La 1 lideró gracias al impulso del fútbol. El partido de semifinales de la Eurocopa femenina entre Inglaterra e Italia atrajo al 13,7% del público durante el tiempo reglamentario, y creció al 17,5% en la prórroga. Este arrastre permitió que 'Dog House', en su segunda entrega, escalara hasta el 10,7% de share, siendo la oferta más seguida en su franja.

También mejoró 'Renacer' en Antena 3, que subió hasta el 10,2%, mientras que 'La noche del gran show' (7,2%) en Telecinco y 'Código 10' (6,9%) en Cuatro bajaron respecto a la semana anterior. Por último, laSexta logró igualar la noche con 'El taquillazo', que marcó un 7,1% con la película 'Venganza bajo cero', quedándose a solo una décima de la oferta de Telecinco.

PRIME TIME

La 1

Fútbol: Eurocopa femenino “Inglaterra – Italia”: 1.248.000 (13,7%)

Prórroga Fútbol: Eurocopa femenino “Inglaterra – Italia”: 1.609.000 (17,5%)

Dog House: 606.000 (10,7%)

Antena 3

El hormiguero 19 años juntos: 1.033.000 (10,7%)

Renacer: 732.000 (10,2%)

Telecinco

First Dates: 886.000 (9,1%)

La noche del gran show: 498.000 (7,2%)

laSexta

laSexta Clave: 469.000 (5,8%)

El intermedio: The very best: 458.000 (4,8%)

El taquillazo “Venganza bajo cero”: 469.000 (7,1%)

Cuatro

Viajeros Cuatro: 271.000 (3,2%)

Viajeros Cuatro: 610.000 (6,4%)

Código 10: 405.000 (6,9%)

La 2

Cifras y letras: 437.000 (4,3%)

Cifras y letras: 624.000 (6,2%)

Los bastardos de Pizzofalcone: 203.000 (2,2%)

Los bastardos de Pizzofalcone: 86.000 (1,7%)

LATE NIGHT

La 1

La vida secreta de los perros: 220.000 (9,2%)

La noche en 24h: Portada: 133.000 (8,2%)

Antena 3

Renacer: 173.000 (5,7%)

Telecinco

El rey del mando: 197.000 (6%)

laSexta

Cine “Por encima de la ley”: 143.000 (5,9%)

La 2

De tapas por España: 33.000 (1,5%)

Conciertos Radio 3: 13.000 (0,8%)

TARDE

La 1

Tour de Francia: 1.262.000 (14,1%)

Malas lenguas: 718.000 (8,7%)

Valle Salvaje: 697.000 (9,3%)

La promesa: 808.000 (11,7%)

La pirámide: 351.000 (5,4%)

Aquí la Tierra: 458.000 (6,7%)

Previo fútbol: Eurocopa femenino “Inglaterra – Italia”: 483.000 (6,5%)

Antena 3

Sueños de libertad: 1.046.000 (11,8%)

Y ahora, Sonsoles: 815.000 (11,5%)

Pasapalabra: 1.654.000 (23,4%)

Telecinco

Tardear: 727.000 (8,9%)

El diario de verano: 540.000 (8,2%)

Agárrate al sillón: 504.000 (7%)

laSexta

Zapeando: 475.000 (5,5%)

Más vale tarde de verano: 435.000 (6,2%)

Cuatro

Todo es mentira: Summer TEM: 503.000 (6,1%)

Lo sabe, no lo sabe: 371.000 (5,6%)

La 2

Saber y ganar: 434.000 (4,8%)

Grandes documentales: 294.000 (3,7%)

De tapas por España: 225.000 (3,2%)

Malas lenguas: 463.000 (6,9%)

MAÑANA

La 1

La hora de La 1: 335.000 (18,2%)

Mañaneros 360: 412.000 (13,7%)

Mañaneros 360: 753.000 (9,7%)

Antena 3

Espejo público verano: 279.000 (11,4%)

Cocina abierta con Karlos Arguiñano: 757.000 (15,6%)

La ruleta de la suerte: 1.509.000 (21,2%)

Telecinco

La mirada crítica: 247.000 (12,6%)

Vamos a ver verano: 324.000 (11,8%)

Vamos a ver más verano: 625.000 (9,6%)

laSexta

¿Quién vive ahí?: 12.000 (1,3%)

¿Quién vive ahí?: 49.000 (3,5%)

Aruser@s fresh: 215.000 (10,6%)

Al rojo vivo: 271.000 (7,9%)

Cuatro

¡Toma salami!: 5.000 (0,6%)

Alerta cobra: 17.000 (1,4%)

Alerta cobra: 25.000 (1,5%)

Alerta cobra: 42.000 (2,1%)

En boca de todos: 181.000 (5,9%)

La 2

That’s English: 1.000 (0,1%)

Inglés en TVE: 4.000 (0,6%)

Turismo rural en el mundo: 5.000 (0,5%)

Tiburones de cerca: 21.000 (1,5%)

Agrosfera: 29.000 (1,5%)

Lugares con encanto de Canarias: 34.000 (1,7%)

Caminando sobre las olas: 24.000 (1,1%)

De tapas por España: 43.000 (2%)

El western de La 2 “Rebeldes en Canadá”: 49.000 (1,8%)

El cazador: 108.000 (2,5%)

El cazador: 152.000 (2,2%)

Saber y ganar: 266.000 (3%)

INFORMATIVOS

Sobremesa

Antena 3 Noticias 1: 1.875.000 (20,9%)

Telediario 1: 1.080.000 (12%)

Informativos Telecinco 15h: 815.000 (9,1%)

laSexta Noticias 14h: 557.000 (7,2%)

Noticias Cuatro 1: 482.000 (6,8%)

Prime Time

Antena 3 Noticias 2: 1.721.000 (20,5%)

Informativos Telecinco 21h: 693.000 (8,1%)

laSexta Noticias 20h: 433.000 (6,4%)

Noticias Cuatro 2: 354.000 (5,2%)

Matinal

Telediario matinal: 170.000 (19%)

Antena 3 Noticias de la mañana: 142.000 (16,3%)

El Matinal (Telecinco): 170.000 (12,1%)

RANKING

Diario: Antena 3 (13,3%), La 1 (11,7%), Telecinco (8,5%), laSexta (6%), Cuatro (5,6%), La 2 (3,5%).

Mensual: Antena 3 (13,2%), La 1 (10,7%), Telecinco (9,4%), Cuatro (6%), laSexta (6%), La 2 (3,2%).