Cristina Porta debuta así en la versión americana de 'Top Chef VIP': "O me amas, o me odias"

Cristina Porta ha cruzado el charco de nuevo para enfrentarse a otro reto en televisión: demostrar sus habilidades culinarias. La periodista y colaboradora, conocida por su paso por programas como 'Secret Story' o 'Sálvame', se ha estrenado como concursante en la nueva edición de 'Top Chef VIP', el talent show gastronómico que emite Telemundo en Estados Unidos.

En su primera intervención en el programa, Cristina no ha tardado en mostrar su personalidad mientras pelaba una patata: "Esta soy yo. Yo soy española y no puedo vivir sin aceite de oliva, sin jamón, sin tomate. Una cosa: o te encanta, como yo misma, o me odias".

La comunicadora se ha presentado como periodista y publicista, y ha lanzado un guiño a los espectadores hispanos del otro lado del Atlántico: "Seguramente me conocéis por algún programa de entretenimiento". Pero esta vez no se trata de polémicas ni debates, sino de cocinar al más alto nivel. "Espero vivir muchísimas emociones en 'Top Chef VIP', pero de verdad quiero ser una gran chef. Estoy motivada. Siento que puedo ser una gran chef", ha añadido.

De esta forma, Cristina vuelve a la televisión hispana tras su paso por 'La casa de los famosos', la versión latina de 'Gran Hermano VIP', donde conquistó a muchos espectadores al otro lado del charco. Ahora tendrá que enfrentarse a la dura elaboración de platos, donde sudará la gota gorda.