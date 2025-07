Borja González reaparece tras 'Supervivientes' y habla claro sobre Montoya: "No tendría que haber entrado"

Borja González ha regresado este martes 22 de julio a un plató de televisión, y lo ha hecho en 'Tardear', el programa de Frank Blanco y Verónica Dulanto. Su visita ha supuesto su primera reaparición pública desde que se proclamó ganador de 'Supervivientes 2025', y ha aprovechado para sincerarse sobre su estado físico y mental tras salir del reality.

Durante la entrevista, Borja ha hablado abiertamente de su ansiedad por la comida: "He engordado 17 kilos. Hay 4 de diferencia con respecto a cuando me fui, pero antes estaba muy musculado y ahora...". Según ha confesado, en este tiempo "me he comido lo mío, lo de mi novia y lo de mi hijo". Además, ha explicado algunos comportamientos obsesivos que ha desarrollado desde su vuelta: "Si son croquetas, ya estoy pensando en cuántas hay, cuántos somos, cuál es la más grande, a cuántas tocamos".

La psicóloga Lara Ferreiro, colaboradora del programa, ha explicado que Borja padece "una fobia a no tener alimentos", algo habitual en participantes del concurso: "Su cuerpo ha estado en alerta constante. Es normal que aparezca ansiedad, estrés o distorsión de la imagen corporal", ha señalado. Pese a ello, Borja asegura que ya está trabajando en una rutina de ejercicio y en mejorar sus hábitos alimenticios.

También ha hablado de Montoya, uno de los concursantes más polémicos de esta edición: "Creo que ha sido muy duro para él. No tendría que haber entrado en 'Supervivientes'. Se lo dije cuando lo vi, que no era el momento", ha confesado Borja. Y ha añadido: "Le ha venido grande todo y al salir no ha sido como esperaba. Yo creo que no se esperaba no ganar, ni lo de Anita, ni que una parte del público estuviera en su contra". Desde que terminó el concurso, ambos no han vuelto a hablar: "Solo le mandé un mensaje".