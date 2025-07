'Grand Prix' lidera un lunes con flojas audiencias y 'Desaparecidos' se desploma en Telecinco, mientras 'Malas lenguas' consigue récord en La 2

La noche del lunes volvió a estar dominada por La 1 gracias a una nueva entrega de 'Grand Prix', que firmó un 12% de cuota y se alzó como lo más visto del prime time. Aun así, el concurso de Ramón García continúa su descenso paulatino, cediendo medio punto en solo una semana. Antena 3 logró mantenerse firme con su habitual tándem de access y ficción. 'El hormiguero', en reposición, repitió un 11% de share, mientras que la telenovela turca 'Renacer' recuperó impulso y logró un 10,1%, sumando cuatro décimas respecto a la semana anterior. Por su parte, Telecinco firmó uno de los datos más débiles de la noche: la tercera temporada de 'Desaparecidos' cayó hasta un pobre 5,5%.

En Cuatro, el formato documental 'Río Salvaje' también retrocedió ligeramente y anotó un 4,9%. La cadena abrió su noche con reposiciones de 'Viajeros Cuatro' que recorrieron México (4,2%) y Lima (6,4%). Por su parte, laSexta se hizo con un buen 6,2% gracias a la película 'El mejor verano de mi vida'.

Por su parte, cabe destacar que La 2 está viviendo uno de sus mejores momentos: 'Cifras y letras' funciona muy bien, a pesar de emitir reposiciones, y firma un 7,2% de cuota de pantalla en el access prime time, mientras que 'Malas lenguas' consigue récord histórico en el segundo canal de la pública, obteniendo un 6,3%.

PRIME TIME

La 1

Grand Prix: El preshow: 749.000 (8%)

Grand Prix: 986.000 (12%)

Antena 3

El hormiguero 19 años juntos: 1.062.000 (11%)

Renacer: 725.000 (10,1%)

Telecinco

First dates: Summer resort: 878.000 (9%)

Desaparecidos: 386.000 (5,5%)

laSexta

laSexta clave: 427.000 (5,3%)

El intermedio: The very best: 512.000 (5,3%)

El taquillazo “El mejor verano de mi vida”: 468.000 (6,2%)

Cuatro

Viajeros Cuatro: 359.000 (4,2%)

Viajeros Cuatro: 621.000 (6,4%)

Río salvaje: 360.000 (4,9%)

La 2

Cifras y letras: 413.000 (5%)

Cifras y letras: 645.000 (7,2%)

Cine clásico “Divorcio a la italiana”: 302.000 (3,2%)

Cine “Appaloosa”: 125.000 (2,4%)

LATE NIGHT

La 1

Vuelvo a empezar: 230.000 (6,9%)

La noche en 24h: Portada: 117.000 (6,3%)

Antena 3

Renacer: 191.000 (6,8%)

Telecinco

El rey del mando: 193.000 (5,8%)

El rey del mando: 104.000 (4,6%)

laSexta

Cine “Lo contrario al amor”: 173.000 (6,1%)

Cuatro

Planeta Calleja: 124.000 (3,9%)

La 2

Metrópolis: 33.000 (1,4%)

Conciertos Radio 3: 27.000 (1,6%)

TARDE

La 1

Malas lenguas: 715.000 (8,4%)

Valle salvaje: 754.000 (9,7%)

La promesa: 933.000 (12,9%)

La pirámide: 440.000 (6,6%)

Aquí la Tierra: 556.000 (7,8%)

Antena 3

Sueños de libertad: 1.112.000 (12,8%)

Y ahora, Sonsoles: 848.000 (11,6%)

Pasapalabra: 1.609.000 (22,4%)

Telecinco

Tardear: 751.000 (9,2%)

El diario de verano: 594.000 (8,7%)

Agárrate al sillón: 496.000 (6,8%)

laSexta

Zapeando: 447.000 (5,2%)

Más vale tarde de verano: 446.000 (6,2%)

Cuatro

Todo es mentira: Summer TEM: 558.000 (6,7%)

Lo sabe, no lo sabe: 321.000 (4,7%)

La 2

Saber y gabar: 517.000 (5,9%)

Grandes documentales: 325.000 (4%)

De tapas por España: 231.000 (3,2%)

Malas lenguas: 432.000 (6,3%)

MAÑANA

La 1

La hora de La 1: 293.000 (16,8%)

Mañaneros 360: 359.000 (12,6%)

Mañaneros 360: 758.000 (9,6%)

Antena 3

Espejo público verano: 275.000 (11,8%)

Cocina abierta de Karlos Arguiñano: 778.000 (16,8%)

La ruleta de la suerte: 1.556.000 (21,7%)

Telecinco

La mirada crítica: 226.000 (12,3%)

Vamos a ver verano: 330.000 (12,7%)

Vamos a ver más verano: 661.000 (10,3%)

laSexta

¿Quién vive ahí?: 22.000 (2,2%)

¿Quién vive ahí?: 48.000 (3,6%)

Aruser@s fresh: 202.000 (10,5%)

Al rojo vivo: 279.000 (8,5%)

Cuatro

¡Toma salami!: 10.000 (1%)

Alerta cobra: 21.000 (1,6%)

Alerta cobra: 54.000 (3,3%)

Alerta cobra: 72.000 (3,6%)

En boca de todos: 183.000 (6,4%)

La 2

That’s English: 4.000 (0,7%)

Inglés en TVE: 3.000 (0,5%)

Zoom net: 5.000 (0,5%)

Planeta selva: 11.000 (1%)

Tiburones de cerca: 27.000 (1,9%)

El escarabajo verde: 23.000 (1,3%)

Lugares con encanto de Canarias: 20.000 (1%)

Caminando sobre las olas: 16.000 (0,8%)

De tapas por España: 50.000 (2,4%)

El western de La 2 “La caza del oro”: 57.000 (2,2%)

El cazador: 87.000 (2,1%)

El cazador: 145.000 (2%)

Saber y ganar: 293.000 (3,3%)

INFORMATIVOS

Sobremesa

Antena 3 Noticias 1: 2.019.000 (22,7%)

Telediario 1: 1.047.000 (11,7%)

Informativos Telecinco 15h: 1.042.000 (11,7%)

laSexta Noticias 14h: 617.000 (7,9%)

Noticias Cuatro 1: 547.000 (7,7%)

Prime Time

Antena 3 Noticias 2: 1.631.000 (19,7%)

Telediario 2: 820.000 (9,9%)

Informativos Telecinco 21h: 613.000 (7,3%)

laSexta Noticias 20h: 426.000 (6,1%)

Noticias Cuatro 2: 350.000 (5%)

Matinal

Telediario matinal: 160.000 (16,8%)

Antena 3 Noticias de la mañana: 139.000 (15,5%)

El Matinal (Telecinco): 150.000 (11%)

RANKING

Diario: Antena 3 (13,5%), La 1 (10,5%), Telecinco (8,5%), laSexta (6%), Cuatro (5,4%), La 2 (3,7%).

Mensual: Antena 3 (13,1%), La 1 (10,6%), Telecinco (9,5%), Cuatro (6%), laSexta (6%), La 2 (3,2%).