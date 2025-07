Tenso choque en directo: Ernesto Ekaizer abandona enfadado 'Malas lenguas' tras un desencuentro con Jesús Cintora

El programa ‘Malas lenguas’ vivió este lunes una nueva bronca en directo: Ernesto Ekaizer ha acabado perdiendo los nervios en plena tertulia. La tensión surgió durante el análisis del caso Montoro y los presuntos pagos del gobierno de Esperanza Aguirre al despacho vinculado al exministro.

Ekaizer intentó explicar su postura, pero se quejaba de no poder hablar. Tras varios intentos para intervenir, el periodista fue claro: "Esto no era un lobby, esto era corrupción pura y dura". En ese momento, José Luis Pérez le planteó una pregunta que Ekaizer interpretó como una trampa: "Esa pregunta es tramposa y tú eres un tramposo. Estás tratando de justificar al PP", respondió visiblemente alterado.

Jesús Cintora intentó retomar la conexión minutos después, pero la tensión fue en aumento. "Ernesto, te pido brevedad porque vamos mal de tiempo", dijo el presentador. La respuesta del periodista fue tajante: "Si quieres brevedad, se acabó aquí. Listo. Se acabó, no hablo más", mientras se quitaba el pinganillo en directo. Cintora reaccionó con un escueto "Bueno, pues nada, se ha enfadado".

Aun así, el programa volvió a intentarlo con Ekaizer más tarde, ya en otro tema relacionado con el chalet de Isabel Díaz Ayuso. Aunque al principio accedió a hablar, volvió a sentirse interrumpido y terminó por cortar la conversación definitivamente: "Yo no encajo en vuestro programa. Me retiro. Buenas tardes". Cintora le pidió calma con un "Cabeza fría y calma", pero ya no hubo vuelta atrás.