Esperanza Aguirre señala a Montoro y exige explicaciones a Rajoy en 'Espejo público': “Le avisaron de lo que hacía”

Esperanza Aguirre ha reavivado este lunes una vieja herida dentro del Partido Popular. La ex presidenta madrileña ha afirmado en 'Espejo Público' que Cristóbal Montoro, entonces ministro de Hacienda, filtró su declaración de la renta a cuatro días de las elecciones municipales de 2015, perjudicando gravemente al partido en la capital. "Fue el motivo por el que no pudimos conservar la alcaldía", sentenció.

Aguirre aseguró que la filtración partió del propio Ministerio de Hacienda, entonces bajo el mando de Montoro, y que trató de contactar con él sin éxito. "Llamé al presidente del Gobierno, que sí se puso", reveló en alusión a Mariano Rajoy. Según explicó, le pidió explicaciones por lo sucedido, pero Rajoy le respondió que no sabía nada.

Sin embargo, Aguirre asegura que Rajoy sí fue advertido por otros miembros del Ejecutivo sobre los métodos del exministro. “Varios ministros denunciaron lo que Montoro estaba haciendo. Rajoy debería dar explicaciones porque le avisaron”, declaró. Sobre los posibles tratos de favor a empresas que ahora investiga la justicia, la expresidenta aseguró no tener pruebas, pero remarcó que las alertas internas existieron.

Aguirre no quiso celebrar la imputación de Montoro, pero sí lanzó una pulla con ironía: “El que lo va a celebrar es él, porque le he visto decir: ‘Que me investiguen’. Pues ya le están investigando”. También vinculó esta maniobra con grabaciones de Villarejo que apuntarían a una operación para impedir su llegada al Ayuntamiento de Madrid.