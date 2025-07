Benita explica el revés que sufre después de su paso por quirófano: "Uno tiene más fuerza que otro"

Hace una semana, Benita mostraba públicamente su espectacular nueva imagen en su proceso de transición, que continúa y que pronto podremos ver al completo en su docurreality de RTVE.

Sin embargo, la vidente desvela ahora varias secuelas que sufre tras su paso por quirófano y que no han pasado inadvertido para sus seguidores.

"Tengo las orejas dormidas por completo", comentaba, para añadir lo que verdaderamente ha llamado la atención a sus seguidores. "Me habéis preguntado que qué me pasa en este ojito – dice señalándose el izquierdo -, me hice la cosita esta de los párpados y entonces uno tiene más fuerza y el otro un poquito menos".

La colaboradora de televisión le resta importancia a este revés y calma a sus fans, aclarando que no "hay preocupación ninguna" y agradeciéndoles su "educación exquisita".