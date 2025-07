Javier Ruiz no se calla ante Marhuenda y le da este tremendo zasca por el caso Montoro: "Hoy no me des lecciones"

El caso Montoro es el nuevo tema de actualidad en las tertulias de los programas informativos. El escándalo que implica al que fuera ministro de Hacienda durante la etapa de Rajoy está encendiendo las tertulias como en la de 'Espejo Público' con Gonzalo Miró y también la de 'Mañaneros', obligando a Javier Ruiz a frenar en seco a uno de sus colaboradores.

El presentador le daba paso a Francisco Marhuenda para que diera su opinión sobre este nuevo supuesto caso de corrupción y el dirigente de La Razón no ha dudado en cargar contra el programa de TVE, calificándolo como "izquierda mediática".

"Es que me parto. Me entusiasma que os gusten los autos de los jueces. Los de Peinado no gustaban, los de jueces del Tribunal Supremo tampoco, los que afectan al hermano del presidente no gustan, los que afectan al Fiscal General no gustan, pero este por fin a la izquierda mediática le entusiasma. Es el mejor juez de la historia", afirmaba Marhuenda.

Rápidamente, Ruiz frenaba en seco al tertuliano para aclararle que 'Mañaneros' había tratado todos esos casos judiciales: "Para un segundo Paco, no me puedes decir esto", avisaba el presentador.

"Hemos cubierto (el caso) Begoña, hemos cubierto Cerdán, hemos hecho programas especiales aquí de Cerdán. Sabía que lo de la izquierda mediática me lo ibas a contar", afirmaba el presentador mientras sostenía y enseñaba a pantalla la portada de hoy de La Razón, que no habla de la investigación a Montoro.

"Hombre hoy no me des lecciones de periodismo que no te ha cabido este caso en la portada", sentenciaba de manera contundente Ruiz.