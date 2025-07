Víctor Sandoval carga contra los responsable del fracaso de 'La familia de la tele': "El responsable no es TVE, es la falta de dirección"

Víctor Sandoval no se ha mordido la lengua al hablar de 'La familia de la tele'. El colaborador, que formó parte del programa durante unas pocas entregas, ha dado su versión sobre el fracaso del formato en el pódcast 'El círculo independiente', de Euprepio Padula. Lejos de culpar a TVE o a los tertulianos, ha señalado con claridad el que considera su mayor problema: la falta de rumbo. "Nadie se espera que algo va a fracasar. Los responsables del fracaso no lo asumen jamás", afirmó.

Sandoval ha defendido el esfuerzo de la cadena pública, asegurando que el despliegue promocional fue más que generoso. "Televisión Española puso toda la carne en el asador. Yo no he visto mayor promoción que la que se ha hecho de ese programa", sostuvo. Según él, lo que falló fue la estructura: “Cada día el programa era una cosa. ¿Cuántos pilotos se han hecho? Ninguno”.

También ha mostrado su hartazgo ante las excusas que han circulado estos meses, como el retraso del estreno por la muerte del Papa o problemas técnicos. En cuanto a quienes señalan a los colaboradores como culpables, fue claro: "Si están quemados, cámbialos". Y añadió que no todos tuvieron la misma presencia en pantalla: "Ha habido colaboradores que han ido más que Belén Esteban. No le eches la culpa a ella tampoco, porque tampoco ha ido tanto".

Para cerrar, lanzó una reflexión que apunta directamente al equipo de producción: "¿Cuántos colaboradores hubo en la fiesta en la que estuvimos y cuántos han salido al final?". Sandoval también recordó que el contexto actual no es favorable para el corazón: “La diferencia con 'Sálvame' no es la cadena. Es que ahora no hay actualidad del corazón”.