Cristinini rompe su silencio sobre su salida del 'Grand Prix' tras el fichaje de Lalachus

Cristinini se ha pronunciado por fin sobre su sorprendente ausencia en la nueva edición de 'El Grand Prix', que hace pocas semanas ha arrancado su tercera temporada en RTVE sin ella en el equipo. La streamer y comunicadora, que debutó hace dos años como reportera desde la zona de juegos, ha utilizado sus redes sociales para explicar que no fue una decisión propia.

"Muchos me habéis preguntado cuál es el motivo de mi ausencia y yo no me he pronunciado al respecto porque tampoco tenía mucho que decir... RTVE decidió hacer cambios en el programa este año. No sé nada más, desconozco los motivos", ha compartido en una historia de Instagram, donde también ha agradecido los "cientos de mensajes bonitos" que ha recibido estos días.

Pese a la decepción, Cristinini se ha mostrado positiva: "Yo también lo echo de menos, era algo que me hacía muchísima ilusión hacer, pero no pasa nada. La vida son etapas y ya vendrán otras cosas igualmente increíbles". Y ha terminado con palabras de cariño hacia el equipo: "Estoy feliz de haber formado parte del programa de mi infancia, de conocer a un equipo humano que hay detrás de cámaras que es increíble y de haber aprendido tanto".

En esta temporada, Cristinini ha sido sustituida por dos presentadoras: en primer lugar se anunció el fichaje de Lalachus, la cómica de 'La revuelta' que había confesado ser gran fan del programa, y posteriormente se añadió también a Ángela Fernández, que saltaba de RNE a la televisión para ponerse al frente del espacio junto a Ramón García.