Beatriz Rico, a muerte contra 'Espejo Público' por los "bulos infames" que soltó Isabel Rábago: "Acordes con su ideología"

Beatriz Rico ha alzado la voz con dureza contra 'Espejo Público' tras escuchar los comentarios de Isabel Rábago sobre la polémica fiesta privada que Lamine Yamal celebró este fin de semana en Sitges. La actriz, que participó en la última edición de 'Supervivientes', ha acusado a la colaboradora del programa de Antena 3 de “desinformar” y difundir “bulos infames” en relación con la participación de personas con acondroplasia en este tipo de eventos.

Rábago aseguró en directo que "la ley no prohíbe que estas personas trabajen en fiestas privadas, siempre y cuando haya consentimiento por ambas partes", y añadió que no entendía “esa clasificación de que las personas son tratadas como objetos". Sus palabras no sentaron nada bien a Rico, que cargó contra ella en la red social X: "Vuestra colaboradora Isabel Rábago desinforma. Suelta bulos infames acordes con su ideología. La gente lo escucha y se lo cree". La intérprete también criticó que la periodista tenga canceladas las respuestas en sus redes sociales para evitar la réplica pública: “Eso es jugar sucio. Impropio de un programa serio como ‘Espejo Público’”.

La ley vigente desde 2023 prohíbe expresamente cualquier tipo de espectáculo que use la discapacidad para provocar burla o mofa, también en fiestas privadas, como recordó la propia Beatriz Rico: "Sí, la ley lo prohíbe desde hace 2 años. En fiestas privadas, también". Mientras tanto, la Asociación de Personas con Acondroplasia (ADEE) ha anunciado una denuncia formal por considerar que las personas contratadas estaban “únicamente para actividades de espectáculo y reclamo”. Y desde el Gobierno, el Ministerio de Derechos Sociales ha pedido a la Fiscalía que investigue lo ocurrido.

El asunto ha encendido un debate público sobre los límites de la libertad individual y la necesidad de proteger los derechos de las personas con discapacidad. Aunque Isabel Rábago defiende que cada cual puede ejercer su profesión libremente, desde colectivos y asociaciones insisten en que este tipo de prácticas perpetúan estereotipos y suponen una forma de discriminación.