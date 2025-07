Gloria Camila rompe su silencio tras los ataques de la familia de Michu y se pronuncia sobre el futuro de su sobrina

Gloria Camila ha decidido hablar tras los constantes ataques públicos de Tamara Rodríguez, hermana de Michu, contra la familia Ortega Cano. La tensión ha aumentado desde el fallecimiento de Michu el pasado 7 de julio, especialmente tras conocerse que la gaditana habría expresado su deseo de que su hija Rocío, de 7 años, quedase al cuidado del torero y su familia paterna si ella faltaba, debido a sus problemas de corazón congénitos.

La influencer ha dejado claro que no quiere alimentar una guerra mediática con la familia de Michu, pero sí ha querido defenderse de las acusaciones de desinterés por parte de Tamara. “Siempre me he desvivido por esa niña”, ha declarado en 'TardeAR', donde insistió en que su única prioridad es que a Rocío “no le falte cariño, no le falte absolutamente de nada y sea feliz”.

