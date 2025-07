Gisela se emociona recordando a Toni Cruz en la final de 'Tu cara me suena'

Esta tarde una triste noticia sacudía el mundo de la televisión: Toni Cruz, exfundador de Gestmusic y padre de 'Operación Triunfo' y 'Crónicas marcianas' fallecía a los 78 años.

Las reacciones no han tardado en llegar y la última ha sido la de Gisela, que le ha dedicado su actuación en la final de 'Tu cara me suena', que se está celebrando en directo en Antena 3.

La artista ha subido por última vez al escenario del programa para ponerse en la piel de P!nk e interpretar su tema 'Nothing compares 2 u'. Al término de la actuación, Àngel Llàcer le ha regalado un calendario con imágenes de todas sus actuaciones esta temporada y la artista ha querido compartir unas palabras.

"No sé si procede o no, pero voy a decir algo", advertía visiblemente emocionada. Acto seguido Gisela dedicaba su número a Toni Cruz. "Si no fuera por él, yo no estaría aquí, así que Toni: Nothing compares to you".

Manel Fuentes ha querido sumarse al mensaje en nombre de todo el equipo del programa, antes de seguir con la final y dar paso a la actuación de Mikel Herzog Jr.