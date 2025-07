Telecinco lidera el día gracias al PSG-Real Madrid, aunque La 1 arrasa en sus mañanas con los Sanfermines y Pedro Sánchez

La emisión del partido entre el Real Madrid y el PSG en el Mundial de Clubes ha catapultado a Telecinco al liderazgo diario gracias a un espectacular 37,2% de cuota de pantalla y 4.149.000 espectadores. Una cifra que ha dejado sin opciones al resto de ofertas de la noche, hundiendo especialmente a los programas del access: 'La revuelta' cae a un discreto 7,3%, mientras que la reposición de 'El hormiguero' mejora ligeramente con un 8,6%.

En el prime time, Antena 3 consigue imponerse con "Padre no hay más que uno", que alcanza un 12,1%, mientras que en La 1, 'La conexión' se despide de la parrilla con un 8,2%. 'Todos por ti' sube y se alza a un 9,2% gracias al arrastre del fútbol, y en los canales secundarios, 'Viajeros Cuatro' baja a un 6,4%, y la serie 'Tracker' se hunde con un pobre 3,6%.

La franja de tarde destaca con la subida de 'Malas lenguas' y se sitúa en un 8,6% en un día marcado por la actualidad política, a la vez que 'Pasapalabra' arrasa con un 20,8%, mientras que 'El diario de Jorge' pierde varios puntos y baja a un 8,3%.

Pero ha sido la mañana donde La 1 ha vivido un auténtico festín de audiencias. La retransmisión de los encierros de San Fermín logra un 42%, y la cobertura especial de la comparecencia de Pedro Sánchez alcanza un 19,6% de media. 'Mañaneros' anota su máximo histórico con un 17,2% y se convierte en líder claro de su franja, mientras que 'La hora de La 1' firma un 23,3%, su segunda mejor cuota histórica. Frente a ello, 'Al rojo vivo' se queda en un 6,5%, y 'La ruleta de la suerte' resiste con un sobresaliente 20,3%.

PRIME TIME

La 1

La revuelta: 842.000 (7,3%)

La conexión: 574.000 (8,2%)

Antena 3

El hormiguero 19 años juntos: 994.000 (8,6%)

El peliculón “Padre no hay más que uno”: 783.000 (12,1%)

Telecinco

Fútbol: Mundial de clubes “PSG – Real Madrid”: 4.149.000 (37,2%)

Todos por ti: 646.000 (9,2%)

laSexta

laSexta clave: 323.000 (3,5%)

El intermedio: The very best: 391.000 (3,4%)

Tracker: 313.000 (3,6%)

Tracker: 153.000 (2,5%)

Cuatro

First Dates: 426.000 (4%)

First Dates: 744.000 (6,5%)

Viajeros Cuatro: 462.000 (6,4%)

La 2

Cifras y letras: 337.000 (3,4%)

Cifras y letras: 477.000 (4,3%)

En portada: 140.000 (1,2%)

Documaster: 177.000 (2,5%)

LATE NIGHT

La 1

La noche en 24h: Portada: 112.000 (4,5%)

La noche en 24h: 52.000 (3,2%)

Antena 3

Padre no hay más que uno: ¡Cómo crecen!: 254.000 (9,8%)

Cine “No lo llames amor… Llámalo X”: 157.000 (9,4%)

Telecinco

El rey del mando: 240.000 (7,6%)

laSexta

Tracker: 75.000 (1,9%)

Tracker: 64.000 (2,8%)

Cuatro

Viajeros Cuatro: 205.000 (5,9%)

La 2

El arma del siglo: 41.000 (1,5%)

Conciertos Radio 3: 9.000 (0,5%)

TARDE

La 1

Malas lenguas: 731.000 (8,6%)

Valle salvaje: 723.000 (9,3%)

La promesa: 945.000 (13,2%)

El club de La promesa: 527.000 (8%)

Aquí la Tierra: 549.000 (7,6%)

Antena 3

Sueños de libertad: 1.121.000 (13%)

Y ahora, Sonsoles: 803.000 (11%)

Pasapalabra: 1.565.000 (20,8%)

Telecinco

Tardear: 792.000 (9,8%)

El diario de Jorge: 569.000 (8,3%)

Previo fútbol: Mundial de Clubes “PSG – Real Madrid”: 2.386.000 (26,4%)

laSexta

Más vale tarde. Especial: 314.000 (3,7%)

Más vale tarde: 493.000 (6,8%)

Cuatro

Todo es mentira: Summer TEM: 550.000 (6,7%)

Lo sabe, no lo sabe: 255.000 (3,7%)

La 2

Tour de Francia: 518.000 (6,1%)

Post tour de Francia: 289.000 (3,8%)

De tapas por España: 127.000 (1,8%)

Malas lenguas: 356.000 (5,1%)

MAÑANA

La 1

Vive San Fermín 2025: 705.000 (42%)

La hora de La 1: 524.000 (23,3%)

Mañaneros 360: 565.000 (17,2%)

Mañaneros 360: 781.000 (9,6%)

Antena 3

Espejo público verano: 287.000 (10,4%)

Cocina abierta de Karlos Arguiñano: 786.000 (15,6%)

La ruleta de la suerte: 1.506.000 (20,3%)

Telecinco

La mirada crítica: 187.000 (8,1%)

Vamos a ver verano: 280.000 (9,3%)

Vamos a ver más verano: 727.000 (10,7%)

laSexta

¿Quién vive ahí?: 7.000 (1,2%)

¿Quién vive ahí?: 18.000 (1,1%)

Al rojo vivo: La legislatura en juego: 149.000 (6,5%)

Al rojo vivo: 340.000 (9%)

Cuatro

¡Toma salami!: 26.000 (1,6%)

Alerta cobra: 36.000 (1,7%)

Alerta cobra: 52.000 (2,4%)

Alerta cobra: 70.000 (2,9%)

En boca de todos: 169.000 (5%)

La 2

Inglés en TVE: 7.000 (0,9%)

Flash moda monográficos: 3.000 (0,2%)

Flash moda: 4.000 (0,2%)

El juego de tronos de los leopardos: 35.000 (1,7%)

Un país para leerlo: 37.000 (1,6%)

Seguridad vital 5.0: 44.000 (1,8%)

De tapas por España: 47.000 (1,9%)

El western de La 2 “Camino de la venganza (1968)”: 46.000 (1,6%)

El cazador: 82.000 (2%)

El cazador: 129.000 (1,9%)

Saber y ganar: 197.000 (2,2%)

INFORMATIVOS

Sobremesa

Antena 3 Noticias 1: 1.899.000 (21%)

Telediario 1: 1.147.000 (12,7%)

Informativos Telecinco 15h: 894.000 (9,9%)

laSexta Noticias 14h: 779.000 (9,6%)

Noticias Cuatro 1: 433.000 (5,8%)

Prime Time

Antena 3 Noticias 2: 1.349.000 (13,5%)

laSexta Noticias 20h: 569.000 (8%)

Telediario 2: 679.000 (6,9%)

Informativos Telecinco 21h: 433.000 (6,3%)

Noticias Cuatro 2: 321.000 (4,5%)

Matinal

Telediario matinal: 134.000 (21,6%)

Antena 3 Noticias de la mañana: 192.000 (14,1%)

El Matinal (Telecinco): 186.000 (9,1%)

RANKING

Diario: Telecinco (14,3%), Antena 3 (12,7%), La 1 (10,8%), Cuatro (5,2%), laSexta (5,2%), La 2 (3,2%).

Mensual: Antena 3 (13,2%), Telecinco (10,4%), La 1 (10,4%), Cuatro (6%), laSexta (6%), La 2 (3,2%).