Pablo Motos reivindica el éxito de 'El hormiguero' tras su duelo con Broncano: "Ha habido pelea y la hemos ganado"

Pablo Motos ha reflexionado sobre la temporada más competitiva de la historia reciente de 'El hormiguero'. El programa de Antena 3, que terminó el curso 2024/2025 como líder de audiencias en el access prime time, ha protagonizado un intenso cara a cara con 'La revuelta', el espacio de David Broncano en La 1. Aunque el arranque de temporada favoreció al cómico, el veterano formato de 7 y Acción recuperó el control tras las Navidades y ha logrado imponerse en el global del año.

"Esta temporada ha sido brutal porque ha habido pelea. La competencia nos ha dado un extra para unirnos aún más", confesó Motos en el pódcast 'Tengo un plan'. "Después de 19 años, el equipo que sigue es el que ha resistido. Creo que estamos más finos que nunca", añadió, celebrando tanto los datos de audiencia como la respuesta de los patrocinadores.

Durante la entrevista, Motos repasó también cómo ha evolucionado el programa desde sus inicios. “En el primer año todo explotaba. Me bañaba con pirañas, volaba en cazas... Todo era muy a lo bestia porque quería que se notara que quería hacer el mejor programa de la televisión”, recordó. Ahora, dice, busca otra cosa: “Un sitio en el que apetezca estar, donde te lleves algo interesante y te rías al menos un par de veces”.

Uno de los momentos más personales de la charla llegó cuando el presentador explicó por qué rompió con Gestmusic, productora original del espacio. “Nos tangaban con cosas absurdas, como no pagar taxis o DVDs. Me cansé y fundé mi propia productora con Jorge Salvador”, explicó. Aquella decisión le hizo asumir grandes riesgos económicos: “Si fracasaba, arruinaba a mi familia. Sufrí como un perro. Me salían granos de los nervios, tenía tics en la boca... Pero tiramos adelante”.

Aunque 'El hormiguero' ha sido adaptado sin éxito en otros países, Motos reconoce que su personalidad es clave: “Es una putada, porque el formato es estupendo, pero sin mí no tiene sentido. Solo yo sé por qué hago cada cosa”. Aun así, destacó el papel de Nuria Roca durante la pandemia, aunque descartó que vuelva a haber sustituciones. “No me voy a jubilar”, dejó claro.