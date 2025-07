Motín en directo contra Nacho Abad de los colaboradores de 'En boca de todos' por cargar contra Pedro Sánchez y TVE

El ambiente se caldeó este lunes en el plató de 'En boca de todos' cuando Nacho Abad interrumpió el repaso a la actualidad política para lanzar una crítica directa al Gobierno. El presentador se quejó abiertamente de que “desde agosto de 2023 hasta hoy, ni un solo ministro socialista ha pasado por este programa”, sugiriendo que el espacio de Cuatro podría estar siendo vetado desde Moncloa.

Es por ello que, ante esta reflexión, el presentador de 'Código 10' apuntaba que "o les importamos un carajo y usted como público le importa un carajo", llegando a apuntar en una peor dirección: "o que estamos vetados". De hecho, afirmaba que "Que el Partido Socialista de Pedro Sánchez no haya tenido en casi 600 días ni tres minutos para atendernos, insisto, me parece un desprecio absoluto a los espectadores de Cuatro, o por lo menos a los espectadores de 'En boca de todos'. Lo digo para que se lo planteen ustedes, señores socialistas"

Por otro lado, Abad quiso encontrar motivos de la ausencia de los políticos en el programa de Cuatro, afirmando que "Ayer Óscar Puente estuvo en Televisión Española. ¿A TVE sí porque le hacen la pelota? En TVE, como le hacen la pelota, usted, Óscar Puente, va", pero fue entonces cuando Sarah Santaolalla saltaba, comentando que "Nadie le hizo la pelota a Óscar Puente, se le hicieron preguntas". Ramón Espinar también se sumó al desacuerdo: “¿Entonces los que vienen aquí es porque les hacemos la pelota?”.

El presentador insistió en que no busca complacer a ningún invitado: “Yo no les hago la pelota, pregunto de todo”. Sin embargo, sus compañeros no cedieron terreno, lo que llevó a Abad a zanjar el asunto: “Lo dejamos aquí porque me voy a cabrear”. La discusión evidenció las tensiones internas del programa cuando se trata de valorar el trato de los medios a los políticos.