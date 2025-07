La 1 lidera el martes con los Sanfermines, un arrase matinal y el cine nocturno, mientras Telecinco no funciona con 'La noche del gran show'

Martes de celebración en La 1. La cadena pública logra uno de sus mejores días del verano impulsada por tres grandes focos: los Sanfermines, el récord de ‘La hora de La 1’ y el liderazgo nocturno con ‘Viaje al paraíso’. La cobertura del encierro arranca el día con un enorme 45,5% de cuota. A continuación, el magacín matinal logra su mejor dato del año con un 21,6%, confirmando una mañana casi imbatible. Pero además, la buena racha se extiende al prime time: la película de La 1, con 'Viaje al paraíso', lidera la franja con un 11,8%, imponiéndose al resto de ofertas. En el access, ‘La revuelta’ crece y marca un 10,4%, aunque queda por detrás de la reposición de ‘El hormiguero’ en Antena 3 (11%).

Telecinco se ve arrastrada por el poco interés de ‘La noche del gran show’, que se desploma 3 puntos respecto a la semana anterior y se queda con un discreto 7,1%. Su dato queda por debajo incluso de ‘Código 10’, que pese a perder varios puntos, anota un 7,9% en Cuatro. En laSexta, ‘Tor’ continúa su tendencia negativa y anota solo un 2,8%. La alegría para Mediaset viene del Mundial de Clubes: el Fluminense-Chelsea logra un 14,1% en su franja.

Antena 3 mantiene sus registros habituales con ‘Renacer’, que sube un punto hasta el 11,3%. En la tarde, ‘Sueños de libertad’ lidera con un 12,4%, mientras ‘Valle salvaje’ y ‘La promesa’ también bajan (9,6% y 12,5% respectivamente). La 2 destaca con el Tour de Francia, que firma un 6,7%. En la mañana, ‘Vamos a ver’ se apunta un 11%, ‘Espejo público de verano’ resiste con un 12,4% y ‘En boca de todos’ escala hasta el 6,4%. ‘Al rojo vivo’ cede terreno y se queda con un 9,2%.

PRIME TIME

La 1

La revuelta: 1.082.000 (10,4%)

Cine “Viaje al paraíso”: 864.000 (11,8%)

Antena 3

El hormiguero 19 años juntos: 1.162.000 (11%)

Renacer: 799.000 (11,3%)

Telecinco

Fútbol: Mundial de clubes “Fluminense – Chelsea”: 1.413.000 (14,1%)

La noche del gran show: 497.000 (7,1%)

laSexta

laSexta clave: 422.000 (4,8%)

El intermedio: The very best: 394.000 (3,8%)

Tor: 229.000 (2,8%)

Cuatro

First Dates: 572.000 (6,1%)

First Dates: 841.000 (8%)

Código 10: 466.000 (7,9%)

La 2

Cifras y letras: 318.000 (3,5%)

Cifras y letras: 558.000 (5,6%)

Imma Tataranni: 296.000 (2,8%)

Imma Tataranni: 243.000 (2,8%)

LATE NIGHT

La 1

Cine 2 “Ocean’s Eleven”: 207.000 (7,2%)

Antena 3

La encrucijada: 262.000 (8,4%)

La encrucijada: 156.000 (8,3%)

Telecinco

El rey del mando: 198.000 (6,3%)

laSexta

Tor: 115.000 (2,4%)

#Caso: 96.000 (4,1%)

La 2

Imma Tataranni: 152.000 (2,6%)

Imma Tataranni: 83.000 (2,7%)

Conciertos Radio 3: 31.000 (1,7%)

TARDE

La 1

Malas lenguas: 746.000 (8,4%)

Valle salvaje: 753.000 (9,6%)

La promesa: 899.000 (12,5%)

El club de La promesa: 422.000 (6,3%)

Aquí la Tierra: 557.000 (7,8%)

Antena 3

Sueños de libertad: 1.121.000 (12,4%)

Y ahora, Sonsoles: 771.000 (10,4%)

Pasapalabra: 1.543.000 (20,9%)

Telecinco

Tardear: 720.000 (8,6%)

El diario de Jorge: 697.000 (10%)

laSexta

Zapeando: 521.000 (5,8%)

Más vale tarde: 459.000 (6,3%)

Cuatro

Todo es mentira: Summer TEM: 572.000 (6,7%)

Lo sabe, no lo sabe: 317.000 (4,6%)

La 2

Tour de Francia: 603.000 (6,7%)

Post tour de Francia: 501.000 (6,2%)

Panteras: 222.000 (2,9%)

De tapas por España: 154.000 (2,1%)

Malas lenguas: 321.000 (4,6%)

MAÑANA

La 1

Vive San Fermín 2025: 733.000 (45,5%)

La hora de La 1: 426.000 (21,6%)

Mañaneros 360: 385.000 (13%)

Mañaneros 360: 743.000 (9,4%)

Antena 3

Espejo público verano: 302.000 (12,4%)

Cocina abierta de Karlos Arguiñano: 851.000 (17,9%)

La ruleta de la suerte: 1.513.000 (21%)

Telecinco

La mirada crítica: 234.000 (11,9%)

Vamos a ver verano: 296.000 (11%)

Vamos a ver más verano: 614.000 (9,3%)

laSexta

¿Quién vive ahí?: 13.000 (2%)

¿Quién vive ahí?: 40.000 (2,1%)

Aruser@s fresh: 179.000 (8,9%)

Al rojo vivo: 316.000 (9,2%)

Cuatro

¡Toma salami!: 5.000 (0,3%)

Alerta cobra: 16.000 (0,8%)

Alerta cobra: 41.000 (2,2%)

Alerta cobra: 62.000 (3%)

En boca de todos: 192.000 (6,4%)

La 2

That’s English: 6.000 (0,9%)

Inglés en TVE: 6.000 (0,8%)

Turismo rural en el mundo: 15.000 (1%)

Los orígenes de la Australia tropical: 34.000 (1,6%)

Agrosfera: 64.000 (3,4%)

Seguridad vital 5.0: 60.000 (3,1%)

Origen: 53.000 (2,5%)

De tapas por España: 42.000 (1,9%)

El western de La 2 “Sam Whiskey”: 32.000 (1,2%)

El cazador: 79.000 (2%)

El cazador: 107.000 (1,6%)

Saber y ganar: 215.000 (2,4%)

INFORMATIVOS

Sobremesa

Antena 3 Noticias 1: 1.993.000 (22,1%)

Telediario 1: 1.016.000 (11,2%)

Informativos Telecinco 15h: 859.000 (9,5%)

laSexta Noticias 14h: 731.000 (9,3%)

Noticias Cuatro 1: 516.000 (7,1%)

Prime Time

Antena 3 Noticias 2: 1.837.000 (20,1%)

Telediario 2: 915.000 (10,1%)

Informativos Telecinco 21h: 560.000 (8,2%)

laSexta Noticias 20h: 569.000 (8,1%)

Noticias Cuatro 2: 334.000 (4,8%)

Matinal

Telediario matinal: 117.000 (21%)

Antena 3 Noticias de la mañana: 137.000 (10,7%)

El Matinal (Telecinco): 159.000 (8,1%)

RANKING

Diario: Antena 3 (13,4%), La 1 (11,2%), Telecinco (9,4%), Cuatro (6,1%), laSexta (5,7%), La 2 (3,6%).

Mensual: Antena 3 (13,3%), La 1 (10,3%), Telecinco (9,9%), Cuatro (6,2%), laSexta (6,1%), La 2 (3,2%).