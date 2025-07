La 1 vive un lunes de gloria con los Sanfermines, la Eurocopa y el 'Grand Prix', aunque se ve superada por Antena 3

La 1 firmó este lunes 7 de julio una de sus jornadas más sólidas del año gracias a una combinación ganadora: el arranque de los Sanfermines, el partido de la Eurocopa femenina y el esperado regreso del 'Grand Prix'. Sin embargo, ni siquiera este trío de éxitos bastó para arrebatarle el liderazgo diario a Antena 3, que se impuso con un 13,5% frente al 12,7% de la cadena pública.

El día comenzó fuerte con el primer encierro de San Fermín, que arrasó en la mañana con un espectacular 44,7% de cuota. Ya por la tarde, el partido entre España y Bélgica en la Eurocopa femenina lideró su franja con un gran 18%. Y por la noche, el 'Grand Prix' se estrenó en su nueva temporada con un 13,8%, liderando su franja a pesar de emitirse en un horario tardío. Además, 'La revuelta' también aportó al buen rendimiento de La 1, subiendo hasta el 11,7%.

Antena 3, sin embargo, mantuvo su hegemonía con una jornada estable: 'La ruleta de la suerte' brilló en la mañana con un 22,8%, 'Y ahora Sonsoles' subió al 10,7% por la tarde, y 'Renacer' se mantuvo en el prime time con un 10,1%. En contraste, Telecinco despidió discretamente 'La favorita 1922' con un 6,9%, mientras que Cuatro resistió con 'Río salvaje' (5,8%) y laSexta logró un 5,4% con 'Cuerpo de élite'.

PRIME TIME

La 1

La revuelta: 1.182.000 (11,7%)

Grand Prix: 915.000 (13,8%)

Antena 3

El hormiguero 19 años juntos: 1.194.000 (11,8%)

Renacer: 699.000 (10,1%)

Telecinco

El verano de las tentaciones: 426.000 (4,2%)

La favorita 1922: 515.000 (6,9%)

laSexta

laSexta Clave: 468.000 (5,2%)

El intermedio: The very best: 545.000 (5,4%)

El taquillazo “Cuerpo de élite”: 386.000 (5,4%)

Cuatro

First Dates: 482.000 (5,1%)

First Dates: 894.000 (8,8%)

Río salvaje: 430.000 (5,8%)

La 2

Cifras y letras: 392.000 (4,3%)

Cifras y letras: 612.000 (6,2%)

Cine clásico “Sed de mal”: 227.000 (2,3%)

Cine “Flash (2023)”: 81.000 (1,7%)

LATE NIGHT

La 1

Vuelvo a empezar: 199.000 (9%)

Antena 3

La encrucijada: 191.000 (6,1%)

La encrucijada: 125.000 (6,8%)

Telecinco

El rey del mando: 212.000 (5,3%)

El rey del mando: 133.000 (4,8%)

laSexta

Cuerpo de élite: 168.000 (5,8%)

Padre no hay más que uno: ¡Cómo crecen!: 133.000 (7,7%)

Cuatro

Planeta Calleja: 124.000 (3,8%)

La 2

Metrópolis: 32.000 (1,7%)

TARDE

La 1

Malas lenguas: 681.000 (7,7%)

Previo fútbol: Eurocopa femenino “España – Bélgica”: 717.000 (8,8%)

Fútbol: Eurocopa femenino “España – Bélgica”: 1.368.000 (18%)

Aquí la Tierra: 851.000 (10,8%)

Antena 3

Sueños de libertad: 1.185.000 (13,1%)

Y ahora, Sonsoles: 841.000 (10,7%)

Pasapalabra: 1.589.000 (20%)

Telecinco

Tardear: 752.000 (8,8%)

El diario de Jorge: 717.000 (9,6%)

Reacción en cadena: 633.000 (8%)

laSexta

Zapeando: 526.000 (5,9%)

Más vale tarde: 468.000 (6%)

Cuatro

Todo es mentira: Summer TEM: 608.000 (7%)

Lo sabe, no lo sabe: 325.000 (4,3%)

La 2

Tour de Francia: 537.000 (6,1%)

Post tour de Francia: 329.000 (4,1%)

De tapas por España: 161.000 (2,1%)

Malas lenguas: 294.000 (3,8%)

MAÑANA

La 1

Vive San Fermín 25: 686.000 (44,7%)

La hora de La 1: 428.000 (20,7%)

Mañaneros 360: 383.000 (12,3%)

Mañaneros 360: 620.000 (7,8%)

Antena 3

Espejo público verano: 318.000 (12,4%)

Cocina abierta con Karlos Arguiñano: 870.000 (17,9%)

La ruleta de la suerte: 1.651.000 (22,8%)

Telecinco

La mirada crítica: 267.000 (12,6%)

Vamos a ver verano: 368.000 (13%)

Vamos a ver más verano: 670.000 (10,1%)

laSexta

¿Quién vive ahí?: 14.000 (1,7%)

¿Quién vive ahí?: 46.000 (2,6%)

Aruser@s fresh: 219.000 (10,2%)

Al rojo vivo: 297.000 (8,2%)

Cuatro

¡Toma salami!: 12.000 (0,8%)

Alerta cobra: 17.000 (0,9%)

Alerta cobra: 41.000 (2,1%)

Alerta cobra: 61.000 (2,8%)

En boca de todos: 163.000 (5,2%)

La 2

That’s English: 6.000 (0,9%)

Inglés en TVE: 3.000 (0,3%)

Zoom net: 6.000 (0,6%)

Planeta selva: 11.000 (0,6%)

Azores, oasis atlántico: 32.000 (1,7%)

El escarabajo verde: 13.000 (0,6%)

Seguridad vital 5.0: 11.000 (0,5%)

De tapas por España: 24.000 (1,1%)

El western de La 2 “Los que no perdonan”: 79.000 (3,1%)

El cazador: 109.000 (2,7%)

El cazador: 118.000 (1,7%)

Saber y ganar: 223.000 (2,5%)

INFORMATIVOS

Sobremesa

Antena 3 Noticias 1: 2.023.000 (22,1%)

Telediario 1: 1.038.000 (11,3%)

Informativos Telecinco 15h: 937.000 (10,2%)

laSexta Noticias 14h: 661.000 (8,3%)

Noticias Cuatro 1: 471.000 (6,5%)

Prime Time

Antena 3 Noticias 2: 1.839.000 (19,9%)

Telediario 2: 1.016.000 (11,1%)

Informativos Telecinco 21h: 768.000 (8,3%)

laSexta Noticias 20h: 530.000 (6,9%)

Noticias Cuatro 2: 345.000 (4,5%)

Matinal

Telediario matinal: 104.000 (18,1%)

Antena 3 Noticias de la mañana: 152.000 (12,3%)

El Matinal (Telecinco): 175.000 (9,3%)

RANKING

Diario: Antena 3 (13,5%), La 1 (12,7%), Telecinco (8,2%), laSexta (6%), Cuatro (5,6%), La 2 (3,4%).

Mensual: Antena 3 (13,3%), La 1 (10,2%), Telecinco (9,9%), Cuatro (6,2%), laSexta (6,2%), La 2 (3,2%).